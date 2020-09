PosteMobile down, problema risolto. Poste chiede scusa regalando maxi Giga

editato in: da

Dopo il grave disservizio che ha lasciato i clienti senza linea telefono e internet nella giornata di lunedì 28 settembre, PosteMobile prova a scusarsi con i propri utenti regalando a tutti 100 Giga gratuiti di navigazione internet per un mese.

PosteMobile down lunedì 28 settembre

Attorno alle 7.30 di martedì 29 settembre PosteMobile ha annunciato sulla sua pagina Facebook che finalmente, dopo un giorno intero, i problemi sulla rete erano stati risolti ed era stata ripristinata la piena operatività.

Ma cos’è successo esattamente? Sempre sulla pagina Facebook il gruppo spiega che lunedì mattina, a seguito di un intervento di manutenzione programmato, si è verificato un problema tecnico per la registrazione in rete dei clienti, risultando, “a tratti”, irregolare l’accesso ai servizi.

Niente linea telefonica, e quindi impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o inviare o ricevere SMS, e niente internet, quindi niente WhatsApp e tutto il resto. In realtà sono stati molti i clienti che hanno continuato ad avere problemi ancora per ore dopo. Per risolvere il problema è stato necessario riattivare, in modo progressivo, la registrazione in rete di tutti i clienti di PosteMobile.

Un lavoro che, evidentemente, ha richiesto molto tempo, e che in alcuni casi ha richiesto da parte degli utenti il riavvio del proprio dispositivo per il pieno ripristino dell’operatività.

PosteMobile “100 Giga in regalo”, come funziona

Ora, Poste Italiane, con un post in cui scrivono “tutti possono sbagliare ma pochi sanno chiedere scusa”, ha deciso di lanciare l’iniziativa “100 Giga in regalo”, dedicata a tutti i clienti privati e titolari di partita IVA in possesso di una SIM PosteMobile ricaricabile attiva alla data del 28 settembre 2020.

La promozione prevede l’erogazione gratuita di 100 Giga di traffico dati (equivalenti a 102.400 credit). I Giga sono utilizzabili per la navigazione internet entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS di attivazione ed esclusivamente sul territorio nazionale.

La navigazione internet fa riferimento a connessioni effettuate mediante APN wap.postemobile.it e viene conteggiata in base ai Kbyte effettivamente consumati. È possibile verificare in qualsiasi momento i Mbyte residui sulla propria Area Personale, su APP Postepay o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12.

Superata la soglia di 100 GB, è possibile continuare a navigare alle condizioni previste dal piano tariffario attivo sulla SIM PosteMobile. Un SMS avviserà il cliente quando è in prossimità e all’avvenuto raggiungimento della soglia di 100 GB.