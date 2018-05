Poste Italiane: consegne nel fine settimana

editato in: da

Pacchi anche nel week end e fino a tarda serata: Poste Italiane dice di sì e fa partire la sfida a favore dell’e-commerce.

L’azienda ha deciso di allinearsi ai cambiamenti in atto offrendo servizi mirati ai clienti. Quindi postini operativi anche nei fine settimana e fino a sera, per il gruppo che ora vede alla guida l’amministratore delegato Matteo Del Fante.

Ma non solo, perché per accontentare i clienti sono in arrivo altre novità. Come la possibilità di ritirare in armadietti appositi “fai da te”. L’idea è quella di installarli in supermercati, oppure centri commerciali, ma anche in realtà più piccole come le botteghe. L’obiettivo è creare piani che rispondano in maniera concreta alle esigenze del territorio: dalle grandi metropoli alle realtà più piccole.

E sbaglia chi pensa che i tempi di attivazione siano lunghi, perché il servizio è già realtà. I dettagli sono emersi in maniera più chiara nel corso della presentazione dei dati trimestrali del gruppo, un momento cruciale per Poste Italiane che ha reso note molte novità. Come quella di entrare nel settore delle Rc auto. L’amministratore delegato ha infatti ribadito che Poste Italiane sta cercando partner per questo settore.

Per quanto riguarda la consegna dei pacchi, i dati parlano già chiaro e mostrano l’impegno maggiore nel settore. Nel trimestre che va da gennaio a marzo le consegna da parte dei portalettere ha visto un vertiginoso incremento, che si attesta al 50 per cento in più rispetto all’anno precedente. E se si va ancora più indietro nel tempo si può notare che si passa dai quattro milioni di pacchi consegnati nel corso del 2015, ai 15 milioni del 2016, fino a raggiungere i 35 milioni nel 2017. Dati che mostrano, anche, come l’acquisto su internet abbia visto un grande incremento. Ma l’obiettivo da raggiungere nel 2018 è ancora più ambizioso: Poste Italiane vuole arrivare a 50 milioni di consegne, dato che raddoppia a 100 milioni se si guarda al 2022.

Quindi consegne dei pacchi anche nel fine settimana, sette giorni su sette e fino a tarda serata (19 e 45), grazie ai 30mila portalettere sparsi in tutta Italia. I pacchi dovranno avere un peso massimo di cinque chilogrammi. Il sistema è già operativo e Poste Italiane lo sta diffondendo in maniera graduale.