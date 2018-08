Vuoi risparmiare davvero? Prenota una nuova vacanza non appena tornato

editato in: da

Prenotare una vacanza è diventato sempre più facile e accessibile a tutti, le offerte e le promozioni ci arrivano durante tutto l’anno e spesso si riesce a partire risparmiando parecchio. TripAdvisor, il popolare sito di viaggi e recensioni, tutti gli anni analizza lo storico dei dati relativi alle prenotazioni di aerei e hotel e ha stabilito qual è il periodo migliore per prenotare una vacanza.

Dalla ricerca “Best Time to Book”, emerge che per prenotare un viaggio in Europa bisogna anticiparsi di almeno cinque settimane, in modo da risparmiare cifre che vanno dal 23% di Parigi al 25% di Londra. Se la vostra destinazione è l’Asia, per risparmiare il 22% sul costo del biglietto e dell’alloggio è preferibile sempre prenotare almeno cinque settimane prima.

Per gli Stati Uniti, invece, la regola è un’altra: se volete volare a New York o Miami senza spendere una fortuna, dovete armarvi di pazienza e aspettare fino a un mese prima. Con un viaggio organizzato last-minute, il risparmio è davvero considerevole e può arrivare anche al 40%.

Chi vuole rimanere in Italia, e passare qualche giorno di vacanza nella capitale, deve giocare d’anticipo e prenotare dai 3 agli 8 mesi prima della partenza. In questo modo, secondo TripAdvisor, può risparmiare fino al 22% sul viaggio a Roma.

Londra è una delle città più care d’Europa ma, prenotando dai 6 ai 9 mesi prima di partire, si può avere un risparmio davvero notevole, anche in alta stagione. Anche Barcellona, presa d’assalto dai turisti italiani in ogni periodo dell’anno, può risultare più economica se si prenota almeno 3 mesi prima della partenza.

Anche gli amanti delle mete di lusso possono risparmiare notevolmente prenotando nel periodo giusto. Per una vacanza a Dubai si può arrivare a risparmiare anche il 49% sul totale, basta prenotare almeno 3 mesi prima.

Lo stesso per Tokyo, la capitale del Giappone non è certo una destinazione economica. A meno che non si prenoti all’ultimo momento, risparmiando il 30%. Anche una vacanza a Pechino può essere accessibile a tutte le tasche, basta prenotare da 1 a 4 mesi prima.

Per una vacanza low cost, ricordatevi di tenere il calendario a portata di mano.