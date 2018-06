Oggi Sky sbarca anche sul digitale terrestre

editato in: da

L’accordo siglato lo scorso 30 marzo fra Sky e Mediaset, che ha già portato alcuni canali del Biscione nel pacchetto della tv satellitare, vede da oggi anche lo sbarco di alcuni canali Sky sul digitale terrestre. L’emittente di Murdoch ha infatti lanciato una nuova offerta che prevede 15 canali: 7 di intrattenimento, serie tv e sport di Sky in aggiunta a 8 canali Premium di Cinema e Serie tv.

Promozione

Per attivare la promozione è sufficiente possedere una tessera Premium e pagare 19,90 euro per i primi 12 mesi. L’offerta, infatti, è valida solo se si attiva entro il 30 giugno mentre, al termine del periodo di promozione, salirà a 29,90 euro. Per quanto riguarda la modalità di abbonamento, si potrà “accedere ai contenuti Sky sul digitale terrestre – si legge sul sito dell’offerta – attraverso una tessera abilitata alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre”.

Canali

L’offerta comprende i seguenti canali: Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky Tg24, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 24 lato Sky; Premium Action, Premium Crime, Premium Joy, Premium Stories, Premium Cinema, Premium cinema Energy, Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy per quanto riguarda il lato Mediaset Premium. Nessun canale, ad eccezione di Sky Sport 1, sarà disponibile in alta definizione.

Contenuti

Tanti i contenuti visibili agli abbonati: dalle partite di Champions League, Europa League e Premier League passando per le gare di Moto Gp, fino agli show e alle serie tv più amate come X-Factor, Masterchef, Gomorra, Il trono di spade e House of Cards.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Sky-Mediaset, accordo storico. Cosa cambia per gli abbonati