Obbligo green pass dal 15 ottobre, dove servirà e dove no?

Nella lunga e faticosa guerra alla pandemia la prossima data spartiacque è il 15 ottobre, quando cioè scatterà l'obbligo di green pass che interesserà la platea di lavoratori pubblici e privati, in totale circa 23 milioni. Attesa per oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto decisamente articolato che, di fatto, fisserà il perimetro entro il quale dovremo muoverci fino alla fine dell'anno.

Obbligo green pass: dove servirà e dove no?

Non servirà, ad esempio, il certificato verde per andare dal medico o dal dentista e nemmeno per recarsi a fare shopping o la spesa (mentre sarà obbligatorio per i lavoratori di esercizi commerciali e supermercati).

Niente green pass per accedere ai luoghi di culto o per sbrigare pratiche burocratiche negli uffici pubblici.

Non dovranno esibire il green pass nemmeno i passeggeri di tram, autobus e metropolitane.

Esclusi dall'obbligo anche gli under 12 così così come i soggetti che presenteranno idonea certificazione medica. Esentati anche i 13,5 milioni di inattivi e i 2,3 milioni di disoccupati registrati dall’Istat. Ma qui, la questione si fa decisamente più spinosa e complicata dal momento che da settembre va esibito per viaggiare in aereo, sui treni ad Alta Velocità e Intecity oltre che sugli autobus a lunga percorrenza. E dal 6 agosto anche per entrare, ad esempio, in palestre, piscine, ristoranti al chiuso così come per recarsi a teatro, al cinema o assistere ad un concerto.

Non solo. Come riporta il Sole24Ore, il nuovo decreto estende l’obbligo di green pass per accedere ai tribunali agli avvocati dello Stato ma non ai difensori in un processo. Anche imputati, testimoni e parti civili, periti non dovranno esibirlo in Aula. Al contrario gli avvocati devono avere il pass quando svolgono attività negli studi legali.

Nodo Smart Working

C'è poi una fetta di personale no vax che per “aggirare” l’obbligo chiederà lo smart working che però non potrà essere ottenuto automaticamente da chi non ha il green pass, ma dovrà essere concordato.

Questo, in concreto, significa che un dipendente già in smart working potrà restarci visto che il green pass non obbliga automaticamente a rientrare sul posto di lavoro, ma qualora gli venga chiesto di tornare in ufficio dovrà per forza esibire il certificato verde. Per chi non ha intenzione di vaccinarsi, tampone a prezzo calmierato di 15 euro per ottenere il green pass che avrà però una validità di 48 ore.