Nuova truffa: attenzione a chi vi chiede dati in cambio di un rimborso telefonico

Dati personali in cambio di un rimborso sulla bolletta del telefono. Funziona così la nuova truffa che coinvolge l’azienda TIM e che sta circolando ormai da diversi mesi. Qualche tempo fa era stata segnalata alle autorità e bloccata, ma in questi giorni ha ripreso a comparire nella casella di posta di moltissime persone.

La truffa relativa al rimborso A8005W di 37 euro, è arrivata tramite mail a moltissimi utenti. Il messaggio recita così: “Gentile cliente, abbiamo notato che hai pagato la bolletta nello stesso tempo due volte. Importo: 37 euro, Riferimento: TIM-A8005W. Per confermare il rimborso, fare clic sul seguente link: ‘http://rimborso.tim.it’. Ti aspettiamo presto su http://www.tim.it. Grazie da TIM, MyTIM”.

Un italiano non proprio corretto è il primo indizio che potrebbe far pensare ad una truffa, ma molte persone, purtroppo, allettate all’idea di ricevere un rimborso, hanno comunque cliccato sul link. La mail infatti non è altro che l’ennesimo tentativo di sottrarre dati personali agli utenti che navigano sul web per sfruttarli per fini commerciali e rivenderli.

Si tratta di una metodologia di truffa che è stata usata già molte volte in passato e segnalata dalle autorità competenti, ma che continua comunque a circolare nella Rete. Cosa fare? Per prima cosa è importante proteggersi leggendo sempre con attenzione l’oggetto della mail e il suo contenuto. In secondo luogo si sconsiglia di cliccare sul link presenti nel messaggio o rispondere. Meglio invece informare le autorità competenti e contattare direttamente la TIM tramite il servizio clienti.

Le compagnie non utilizzano mai questo sistema per comunicare con i clienti, tantomeno per fornire dei rimborsi a meno che non sia stato espressamente richiesto dall’utente. La società TIM infatti ha già chiarito di non avere nulla a che fare con il fantomatico messaggio. Dunque l’unico modo per evitare problemi è cestinare la mail e in caso segnalarla come spam.