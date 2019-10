Netflix arriva su Sky: prezzi e dettagli dell’abbonamento

editato in: da

Dal 9 ottobre Netflix sarà disponibile su Sky Q. La partnership è stata annunciata oggi e promette di fare la gioia degli amanti delle serie tv e dei film. Basterà avere un’unica piattaforma, quella di Sky Q, per poter godere di entrambe le offerte. La Casa di Carta e The New Pope, 1994 e Stranger Things: finisce l’era delle scelte, con Sky Q si potranno vedere sia i canali Sky sia serie e film Netflix.

La visione di Netflix sarà inserita nella nuova offerta di Sky “Intrattenimento Plus”, insieme a Sky Tv e Sky Famiglia. Chi è già cliente Sky Q con pacchetto Sky TV e Sky Famiglia potrà abbonarsi a Netflix pagando 9,99 euro in più al mese nella fattura Sky. Per chi non ha il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento Plus costerà 15,39 euro. Da dicembre l’offerta Intrattenimento Plus sarà disponibile anche per i nuovi clienti Sky Q.

Per i clienti Netflix invece sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a Sky Q e al pacchetto Intrattenimento Plus mantenendo il proprio account Netflix ma ottenendo la possibilità di godere dell’esperienza di visione di Sky Q e dei relativi vantaggi di prezzo. Netflix diventerà un’app disponibile su Sky Q, con il piano Netflix Standard: visione in HD e su 2 schermi in contemporanea (dal valore di mercato di 11,99 euro).

I clienti Sky Q Platinum allo stesso prezzo vedranno la versione di Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea, valore di mercato pari a 15,99 euro)

Per aderire all’offerta bisogna attendere il 9 ottobre, poi basterà selezionare “Intrattenimento Plus”, o chiamare l’offerta tramite comando vocale su Sky Q, e completare la procedura d’acquisto.

Per Sky e Netflix la partnership è strategica. Sky riesce ad intercettare gli utenti Netflix, la più grande piattaforma streaming del mondo con 151 milioni di abbonati in 190 paesi.

Per il colosso della pay TV quella con Netflix è la seconda importante alleanza di prestigio nel giro di poco tempo: a settembre aveva annunciato la partnership con DAZN, la piattaforma per seguire lo sport in streaming.

Dal canto suo, Netflix si prepara così ad affrontare la concorrenza di Amazon Prime e del servizio streaming di Apple. “Vogliamo offrire ai nostri abbonati la possibilità di vedere le serie e gli show che amano in modo semplice e immediato. Ora l’intrattenimento con Sky Q diventa ancora più ricco e trovare tanti contenuti in un unico posto non è mai stato così facile”, ha dichiarato Francesco Calosso, Chief Marketing Officer di Sky Italia.

“Siamo molto contenti di lavorare con Sky e rendere più facile ai clienti Sky e alle famiglie italiane l’accesso all’esperienza Netflix completa. Questa partnership rende tutto questo possibile“, ha aggiunto Filippo Zuffada, Partner Marketing Director EMEA di Netflix