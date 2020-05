Coronavirus, il nuovo modulo per sospendere le rate del mutuo: cosa cambia

editato in: da

Economy news della settimana: Pandemic Bond, stop mutui, chiusura negozi e aumenti sigarette

Cambia il modulo per chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulle prime case. L’annuncio è giunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha comunicato una buona notizia per tutti gli interessati: a seguito, infatti, della conversione in legge del cosiddetto decreto Cura Italia, cioè la legge 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, viene ampliata ulteriormente la platea dei beneficiari del Fondo Gasparrini.

Le prime estensioni del provvedimento

L’iniziale provvedimento di estensione previsto dall’Esecutivo si rivolgeva ai titolari di un mutuo fino a un importo massimo di 250mila euro, contratto per l’acquisto della prima casa, che potevano beneficiare della sospensione delle rate per 18 mesi. Quindi, era stata annunciata un’ulteriore estensione del provvedimento anche a chi avesse stipulato il mutuo da meno di un anno. “Un’ottima notizia”, aveva commentato Federconsumatori, “per i cittadini in difficoltà che, prima di tale deroga straordinaria, che avrà durata 9 mesi, non avevano accesso alle agevolazioni per la sospensione dei mutui”.

L’ultima novità e dove trovare il nuovo modulo

Ora l’ulteriore estensione introdotta più di recente riguarda invece l’importo massimo dei mutui ammessi alla sospensione, che viene innalzato da 250mila a 400mila euro. Un modo per ampliare la platea dei beneficiari, visto che, per ora, il numero di persone che hanno usufruito della misura non è stato alto: secondo i dati del Tesoro, le domande di sospensione sono state 42.500 le domande, per un importo medio di circa 99.000 euro, mentre la relazione tecnica ipotizzava una platea composta da almeno 300mila persone tra i dipendenti e 235mila tra gli autonomi.

L’estensione del provvedimento, le modifiche cui sono immediatamente operative, ha quindi reso necessario un nuovo modulo, scaricabile a questo link.

I requisiti per accedere

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) era già stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2007, per consentire ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Con l’emergenza coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro, allargando la platea di beneficiari alle seguenti categorie: