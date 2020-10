Million Day, estrazioni di Oggi sabato 24 ottobre 2020: numeri vincenti

editato in: da

Come ogni giorno, anche oggi sabato 24 ottobre 2020 è avvenuta l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day.

A differenza di altri giochi, il Million Day sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 131 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro.

Per chi si fosse perso l’estrazione Million Day di ieri, venerdì 23 ottobre 2020, i numeri vincenti non hanno regalato ancora il milione. Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi sabato 24 ottobre.

I numeri vincenti di oggi

1 6 13 20 47

Come si gioca

Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 euro.

Per giocare al Million Day è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55. Si può giocare in ricevitoria e tabaccheria, ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’app dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. È possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi.

Quanto si vince

Il premio per chi indovina i 5 numeri estratti è pari a 1 milione di euro, mentre se si indovinano 4 numeri il premio è di 1000 euro. Per chi ne indovina 3 il premio è di 50 euro, per 2 numeri indovinati si ricevono 2 euro.

I numeri frequenti di oggi

43 FREQUENZA 111 19 FREQUENZA 108 37 FREQUENZA 102 53 FREQUENZA 102 16 FREQUENZA 100 1 FREQUENZA 100 40 FREQUENZA 99 18 FREQUENZA 99 20 FREQUENZA 98 6 FREQUENZA 97

