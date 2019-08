Million Day, estrazioni di Oggi martedì 13 agosto 2019: numeri vincenti

editato in: da

Come ogni giorno, anche oggi martedì 13 agosto 2019 torna l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day.

Per chi si fosse persa l’estrazione Million Day di ieri, lunedì 12 agosto 2019, i numeri vincenti non hanno regalato ancora il milione. Il gioco Million Day di Lottomatica permette di vincere 1 milione di euro giocando un euro e 5 numeri tra 1 e 55.

Per giocare al Million Day, è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55 e ogni giocata costa 1 euro. A differenza di altri giochi, il Million Day sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018, sono 68 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro.

Si può giocare in ricevitoria e tabaccheria, ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’App dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. È possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi. Il premio per chi indovina i 5 numeri estratti è pari a 1 milione di euro, mentre se si indovinano 4 numeri il premio è di 1000 euro. Per chi ne indovina 3 il premio è di 50 euro, per 2 numeri indovinati si ricevono 2 euro.

Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo, mentre l’estrazione avviene quotidianamente alle 19.

MILLION DAY: I NUMERI FREQUENTI

53 FREQUENZA 68

43 FREQUENZA 67

19 FREQUENZA 64

3 FREQUENZA 60

44 FREQUENZA 60

18 FREQUENZA 59

37 FREQUENZA 59

32 FREQUENZA 58

6 FREQUENZA 58

41 FREQUENZA 56

MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

28 RITARDO 41

15 RITARDO 38

12 RITARDO 26

40 RITARDO 24

47 RITARDO 24

19 RITARDO 22

54 RITARDO 22

38 RITARDO 18

35 RITARDO 17

55 RITARDO 16

6 RITARDO 16

3 RITARDO 16

22 RITARDO 16

34 RITARDO 14

25 RITARDO 14

16 RITARDO 14

26 RITARDO 13

49 RITARDO 13

31 RITARDO 12

46 RITARDO 11

42 RITARDO 11

11 RITARDO 11

18 RITARDO 10

32 RITARDO 10

29 RITARDO 10

44 RITARDO 9

33 RITARDO 9

41 RITARDO 9

37 RITARDO 8

45 RITARDO 8

27 RITARDO 8

50 RITARDO 7

9 RITARDO 7

4 RITARDO 7

23 RITARDO 6

24 RITARDO 6

39 RITARDO 6

51 RITARDO 5

7 RITARDO 4

8 RITARDO 4

30 RITARDO 3

43 RITARDO 3

52 RITARDO 2

2 RITARDO 2

13 RITARDO 2

10 RITARDO 2

20 RITARDO 2

17 RITARDO 1

1 RITARDO 1

53 RITARDO 1