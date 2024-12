Fonte: 123RF I migliori ristoranti italiani premiati nel 2024

La guida de L’Espresso ha appena svelato la sua 45ª edizione, premiando i migliori ristoranti d’Italia e celebrando le eccellenze gastronomiche del paese. Tra le novità più sorprendenti di quest’anno, si trovano alcuni nomi nuovi, che si aggiungono ai protagonisti storici della cucina italiana sul podio.

Come vengono scelti i migliori ristoranti italiani

La classifica dei migliori ristoranti in Italia viene stilata attraverso un processo rigoroso e sistematico che coinvolge vari esperti e criteri di valutazione, come giornalisti, critici gastronomici, chef e altri professionisti del settore. I ristoranti vengono valutati su una scala da 0 a 20 punti, dove ogni aspetto dell’esperienza gastronomica è preso in considerazione. I punti vengono assegnati in base a diversi fattori, tra cui:

originalità , tecnica, creatività e qualità degli ingredienti;

, tecnica, creatività e qualità degli ingredienti; come viene vissuta l’esperienza in sala , compresa la professionalità del servizio;

, compresa la professionalità del servizio; l’ambiente del ristorante, l’arredamento, il comfort e l’atmosfera generale;

del ristorante, l’arredamento, il comfort e l’atmosfera generale; la carta dei vini ;

; il rapporto qualità-prezzo.

I ristoranti vengono visitati in modo anonimo dai giudici per evitare qualsiasi influenza esterna o favoritismi. Questi esperti vanno a cena in più occasioni e, se necessario, anche a pranzo, per valutare la coerenza del ristorante.

La guida viene aggiornata annualmente, con nuovi ristoranti che entrano in classifica e alcuni che possono perdere punti. Le recensioni precedenti e la reputazione crescente o calante di un ristorante influiscono sulla sua posizione.

La classifica 2024 dei migliori ristoranti in Italia

Ecco la classifica completa dei migliori ristoranti in Italia nel 2024:

Premiati con un punteggio di 19,5 su 20:

Le Calandre – Massimiliano Alajmo, Rubano (PD)

Osteria Francescana – Massimo Bottura, Modena

Piazza Duomo – Enrico Crippa, Alba (CN)

Reale – Niko Romito, Castel di Sangro (AQ).

Premiati con un punteggio di 19 su 20:

Cracco – Carlo Cracco, Milano

Duomo – Ciccio Sultano, Ragusa

L’Argine a Vencò – Antonia Klugman, Vencò (UD)

Uliassi – Mauro Uliassi, Senigallia (AN).

Premiati con un punteggio di 18,5 su 20:

Atelier Moessmer – Norbert Niederkofler, San Cassiano (BZ)

Bros’ – Lecce

D’O – Davide Oldani, Cornaredo (MI)

Da Vittorio – Brusaporto (BG)

DaGorini – Andrea Gorini, Borgonovo Val Tidone (PC)

Dalla Gioconda – Sergio Mei, Milano

Dani Maison – Nino Di Costanzo, Ischia (NA)

Del Cambio – Torino

Dina – Cagliari

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Enrico Bartolini – Milano

Glam – Enrico Bartolini – Venezia

Il Pagliaccio – Anthony Genovese, Roma

Imago – Luca Zampieri, Roma

La Peca – Luigi Sartini, Lonigo (VI)

La Pergola – Heinz Beck, Roma

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti – Milano

La Tana Gourmet – Norbert Niederkofler, Cortina d’Ampezzo (BL)

Lido 84 – Riccardo Camanini, Gardone Riviera (BS)

Madonnina del Pescatore – Moreno Cedroni, Senigallia (AN)

Materia – Andrea Fusco, Roma

Seta by Antonio Guida – Milano

Venissa – Francesco Brutto, Mazzorbo (VE)

Villa Crespi – Antonino Cannavacciuolo, Orta San Giulio (NO)

Villa Feltrinelli – Gargnano (BS).

Premiati con un punteggio 18 su 20:

Acquerello – Fabio Pisani, Milano

Agli Amici 1887 – Friuli Venezia Giulia

Andreina – Stefano e Francesco Fava, Genova

Antica Corona Reale – Cuneo

Aqua Crua – Andrea Valentinetti, Barbarano Vicentino (VI)

Balzi Rossi – Ventimiglia (IM)

Casa Perbellini – 12 Apostoli – Verona

Casa Vissani – Massimo Vissani, Baschi (TR)

Contrada Bricconi – Bergamasco

Contraste – Milano

Cracco Portofino – Carlo Cracco, Portofino (GE)

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN)

El Molin – Castelveccana (VA)

Enoteca La Torre – Roma

Harry’s Piccolo – Trieste

I Tenerumi – Trapani

Il Luogo di Aimo e Nadia – Milano

Kresios – Giuseppe Iannotti, Telese Terme (BN)

La Madia – Pino Cuttaia, Licata (AG)

Locanda Sant’Uffizio – Enrico Bartolini – Asti

Lux Lucis – Daniele Usai, Forte dei Marmi (LU)

Miramonti l’Altro – Cividale del Friuli (UD)

Paolo Griffa al Caffè Nazionale – Aosta

Piazzetta Milù – Capri (NA)

Podere Belvedere – Pistoia

Quattro Passi – Vico Equense (NA)

Torre del Saracino – Vico Equense (NA).

I Premi speciali

Oltre alla classifica principale dei migliori ristoranti, vengono assegnati ogni anno premi speciali per aspetti specifici come miglior sommelier miglior chef emergente e miglior piatto.

Ecco i premi speciali conferiti nel 2024: