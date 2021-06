Maturità 2021, si parte: ecco come si svolge il colloquio

editato in: da

Maturità 2021, si parte. L’appuntamento è per le 8.30 di oggi, mercoledì 16 giugno: circa 540 mila gli studenti, pronti a sostenere l’esame di Stato, il secondo (e si spera) ultimo dell‘era Covid. E’ stato del 96,2% la percentuale delle studentesse e degli studenti ammessi.

Proprio come già successo lo scorso anno, in piena emergenza, le Commissioni sono presiedute da un Presidente esterno e sono composte da sei commissari interni.

“Anche in quest’anno così difficile siamo arrivati al momento dell’Esame – ha detto il ministro Patrizio Bianchi, in un video di saluto alle maturande e ai maturandi sui suoi canali social -. È un momento importante, perché è un momento di passaggio. È il momento in cui farete l’esame, ma dovete anche fare un esame a voi stessi, per capire cosa avete imparato, cosa avete fatto, ma anche come vi siete trasformati, come siete cambiati in questi cinque anni”.

DA COLLOQUIO A ELABORATO, LE REGOLE

Come lo scorso anno, in piena emergenza, anche l’esame di quest’anno l’esame è stato ridefinito tenendo conto dell’impatto dell’emergenza sanitaria sulla vita del Paese e su quella scolastica. Spazio, dunque, ad un colloquio, che partirà dalla discussione di un elaborato (al quale i maturandi hanno lavorato con il supporto di un docente) il cui argomento è stato assegnato dai Consigli di classe.

Il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.

Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO.) Il candidato dovrà dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica. Il colloquio durerà, indicativamente, circa un’ora.

Un appuntamento al quale i maturandi, soprattutto le ragazze, arrivano piuttosto stressati: per 7 su 10 la loro preparazione è stata rovinata dalla dad. I ragazzi non sembrano invece mostrare preoccupazione per quanto sta avvenendo sulla questione vaccini: 9 su 10 non si pentono di essersi vaccinati.