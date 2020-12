Manovra, in arrivo bonus occhiali da vista e lenti a contatto

editato in: da

Arriva il bonus occhiali da vista e lenti a contatto: con l’anno nuovo debutta il contributo di 50 euro una tantum per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, riservato alle fasce di reddito meno abbienti, proposto da Commissione Difesa Vista Onlus.

È stato infatti approvato un emendamento in Commissione Bilancio che uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

L’approvazione rappresenta un ottimo risultato e un importante primo segnale per il settore dell’occhialeria. La riformulazione dell’emendamento, infatti, ha trasformato il bonus in strutturale, rendendo il bonus disponibile per un triennio, grazie alla costituzione di un fondo specifico denominato “fondo tutela vista”.

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto, i requisiti

Il bonus occhiali da vista (che include anche le lenti a contatto correttive) è un contributo di 50 euro una tantum a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore ai 10mila euro. Il bonus non prevede una detrazione in percentuale distribuita in più anni ma uno sconto immediato sull’acquisto.

Bonus occhiali da vista, un aiuto alle fasce più deboli della popolazione

Commissione Difesa Vista Onlus, di cui fanno parte tutte le Associazioni rappresentative degli attori che operano nella filiera della visione, esprime profonda soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento istitutivo del “Bonus Vista”, in questo drammatico momento di emergenza sanitaria ed economica, in cui molti cittadini sono costretti a ridimensionare i consumi e a trascurare alcuni aspetti della salute.

“Si tratta di un importante passo che riconosce l’importanza del benessere visivo e la tutela del bene vista, che in un momento difficile come questo rischia di essere trascurata soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione” ha detto il Cav. del Lav. Vittorio Tabacchi, Presidente di Commissione Difesa Vista.