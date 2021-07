LycaMobile down in tutta Italia: cosa è successo e come contattare l’assistenza

editato in: da

Brutta giornata per gli utenti italiani della compagnia di telefonia mobile virtuale inglese LycaMobile. Il sito DownDetector, che raccoglie le segnalazioni per il malfunzionamento o i disservizi legati a siti web, applicazioni e operatori internet, rileva che il down sarebbe iniziato intorno alle 9 del mattino di martedì 13 luglio, peggiorando progressivamente intorno all’ora di pranzo e proseguendo per tutta la giornata.

La linea è saltata per tutti gli utenti in Italia, da Nord a Sud. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalle grandi città, dove l’operatore mobile ha più clienti.

LycaMobile è infatti diventata un nome importante nel mercato italiano anche grazie al grande numero di utenti stranieri che già conoscevano il brand e alle buone offerte per fare chiamate verso l’estero.

LycaMobile down in tutta Italia: non funzionano internet, chiamate e sms

Chi utilizza i servizi di LycaMobile lamenta di non riuscire a fare o ricevere chiamate, inviare messaggi o connettersi a internet. In tanti avrebbero provato a mettersi in contatto con il servizio di assistenza, senza però riuscire a parlare direttamente con un operatore. Da parte del gestore telefonico non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

LycaMobile down in tutta Italia: i numeri e l’indirizzo email dell’assistenza

Il servizio clienti è a disposizione dei clienti e delle persone interessate solo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18. Il numero verde da rete LycaMobile è 40322. Da altre linee e dall’estero è invece possibile chiamare lo 06 452 123 22.

Ci si può mettere in contatto con l’assistenza anche attraverso l’indirizzo di posta elettronca cs@lycamobile.it o dal modulo di contatto presente sul sito web della compagnia.

Per i clienti LycaMobile è possibile inoltre utilizzare per problemi tecnici l’applicazione di Lyca Selfcare, che funziona come un assistente virtuale e esegue operazioni di autodiagnosi e i test di velocità della rete. Dall’esecutivo è possibile inoltre vedere i propri consumi e le soglie della propria offerta e consultare il proprio piano tariffario.

Bisogna sottolineare però che le funzioni dell’applicazione sono limitate in caso di down totale della rete dati o malfunzionamento delle sim card a causa di problemi della compagnia telefonica, ovvero quello che sta succedendo ai clienti di LycaMobile dalle prime ore della mattina del 13 luglio e per cui non sembrano essere state trovate soluzioni.