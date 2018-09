Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Sabato 29 Settembre 2018: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni sabato tornano le estrazioni per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente era quella di giovedì 27 settembre, mentre il Jackpot è di 44 milioni e 700 mila euro.

La sestina vincente del Superenalotto è: 34, 54, 77, 80, 81, 87. Numero Jolly 18, Superstar 70.

Lotto numeri estratti sulle ruote:

BARI 59, 51, 77, 11, 4

CAGLIARI 19, 14, 57, 21, 70

FIRENZE 22, 7, 85, 72, 69

GENOVA 26, 63, 74, 31, 52

MILANO 37, 75, 2, 60, 40

NAPOLI 68, 33, 54, 71, 11

PALERMO 79, 3, 36, 23, 68

ROMA 61, 1, 64, 15, 32

TORINO 29, 68, 2, 55, 37

VENEZIA 52, 38, 71, 18, 1

NAZIONALE 6, 44, 78, 25, 16

10eLotto, numeri vincenti:

1, 3, 7, 14, 19, 22, 26, 29, 33, 37

38, 51, 52, 59, 61, 63, 68, 75, 77, 79

Numero Oro: 59

Doppio Oro: 59, 51