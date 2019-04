Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Sabato 27 Aprile 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni sabato tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente di venerdì 26 aprile, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 142 milioni di euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente ecco i numeri ritardatari per ogni ruota:

74 – Bari – Assente da 84 estrazioni

84 – Cagliari – Assente da 110 estrazioni

41 – Firenze – Assente da 117 estrazioni

68 – Genova – Assente da 98 estrazioni

36 – Milano – Assente da 99 estrazioni

76 – Napoli – Assente da 111 estrazioni

76 – Palermo – Assente da 61 estrazioni

80 – Roma – Assente da 93 estrazioni

58 – Torino – Assente da 72 estrazioni

14 – Venezia – Assente da 101 estrazioni

51 – Nazionale – Assente da 77 estrazioni

Ecco gli ambi ritardatari:

62 – 89 – Bari da 4103 estrazioni

28 – 55 – Cagliari da 3183 estrazioni

3 – 77 – Firenze da 3141 estrazioni

30 – 34 – Genova da 3573 estrazioni

34 – 64 – Milano da 3128 estrazioni

11 – 23 – Napoli da 3607 estrazioni

58 – 80 – Palermo da 4177 estrazioni

21 – 42 – Roma da 4145 estrazioni

45 – 55 – Torino da 3186 estrazioni

75 – 79 – Venezia da 3273 estrazioni

36 – 39 – Tutte le ruote da 306 estrazioni