Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Sabato 26 Maggio 2018: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni sabato tornano anche oggi le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente di giovedì 24 maggio, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 38 milioni e 400 mila euro.

In attesa di scoprire le combinazioni vincenti ecco i numeri ritardatari per ogni ruota:

29 – Bari – Assente da 77 estrazioni

31 – Cagliari – Assente da 84 estrazioni

82 – Firenze – Assente da 115 estrazioni

22 – Genova – Assente da 74 estrazioni

60 – Milano – Assente da 118 estrazioni

80 – Napoli – Assente da 85 estrazioni

41 – Palermo – Assente da 53 estrazioni

39 – Roma – Assente da 88 estrazioni

54 – Torino – Assente da 81 estrazioni

18 – Venezia – Assente da 92 estrazioni

87 – Nazionale – Assente da 104 estrazioni

Ecco gli ambi ritardatari:

62 – 89 – Bari da 3958 estrazioni

78 – 85 – Cagliari da 3325 estrazioni

49 – 68 – Firenze da 3514 estrazioni

30 – 34 – Genova da 3428 estrazioni

38 – 45 – Milano da 3626 estrazioni

11 – 23 – Napoli da 3462 estrazioni

58 – 80 – Palermo da 4032 estrazioni

21 – 42 – Roma da 4000 estrazioni

50 – 82 – Torino da 3541 estrazioni

29 – 71 – Venezia da 3568 estrazioni

8 – 66 – Tutte le ruote da 493 estrazioni