Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 17 agosto 2019: numeri e combinazione vincente

Come ogni sabato tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso

l’estrazione precedente, i numeri del Lotto e del 10eLotto sono stati sorteggiati ieri venerdì 16 agosto in occasione del recupero dell’estrazione non avvenuta giovedì 15 agosto.

Per quanto riguarda l’ultima estrazione del Superenalotto, è stato centrato il 6 da 209 milioni di euro a Lodi. A differenza di Lotto e 10e Lotto, il Supernalotto vedrà la sua estrazione di recupero inerente al Ferragosto sabato 17 agosto 2019. In aggiunta ci sarà un’estrazione lunedì 19 agosto. Il jackpot, dopo l’ingente vincita, riparte da 50 milioni di euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari:

BARI 62 ritardo di 89 estrazioni

CAGLIARI 53 ritardo di 89 estrazioni

FIRENZE 46 ritardo di 79 estrazioni

GENOVA 4 ritardo di 84 estrazioni

MILANO 85 ritardo di 115 estrazioni

NAPOLI 13 ritardo di 77 estrazioni

PALERMO 22 ritardo di 90 estrazioni

ROMA 32 ritardo di 79 estrazioni

TORINO 44 ritardo di 68 estrazioni

VENEZIA 72 ritardo di 92 estrazioni

NAZIONALE 60 ritardo di 96 estrazioni

Scopriamo anche gli ambi ritardatari:

BARI 62-89 ritardo di 4151 estrazioni

CAGLIARI 28-55 ritardo di 3231 estrazioni

FIRENZE 3-77 ritardo di 3189 estrazioni

GENOVA 30-34 ritardo di 3621 estrazioni

MILANO 34-64 ritardo di 3176 estrazioni

NAPOLI 11-23 ritardo di 3655 estrazioni

PALERMO 58-80 ritardo di 4225 estrazioni

ROMA 16-42 ritardo di 3961 estrazioni

TORINO 45-55 ritardo di 3234 estrazioni

VENEZIA 75-79 ritardo di 3321 estrazioni

TUTTE 12-54 ritardo di 325 estrazioni