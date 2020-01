Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 7 gennaio 2020: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni martedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente di sabato 4 gennaio 2020, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 56milioni e 800mila euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari:

Palermo 22 RITARDO DI 151

Bari 7 RITARDO DI 117

Genova 38 RITARDO DI 105

Nazionale 81 RITARDO DI 92

Genova 26 RITARDO DI 85

Genova 45 RITARDO DI 78

Cagliari 59 RITARDO DI 78

Napoli 66 RITARDO DI 77

Genova 83 RITARDO DI 76

Torino 88 RITARDO DI 76

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco gli ambi ritardatari:

54-89 RITARDO DI 301

13-22 RITARDO DI 294

37-43 RITARDO DI 290

12-36 RITARDO DI 266

18-89 RITARDO DI 263

41-78 RITARDO DI 260

58-60 RITARDO DI 259

68-70 RITARDO DI 249

64-82 RITARDO DI 247

36-50 RITARDO DI 242