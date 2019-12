Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 24 dicembre 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni martedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In via del tutto eccezionale, in occasione delle festività natalizie, l’estrazione del Superenalotto di giovedì 26 dicembre è stata anticipata ad oggi, mentre quella di oggi martedì 24 dicembre è avvenuta a ieri, lunedì 23 dicembre. Per chi se la fosse persa, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 50,6 milioni di euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente di oggi, ecco i numeri ritardatari:

BARI 7 ritardo di 111 estrazioni

CAGLIARI 59 ritardo di 72 estrazioni

FIRENZE 51 ritardo di 79 estrazioni

GENOVA 38 ritardo di 99 estrazioni

MILANO 8 ritardo di 141 estrazioni

NAPOLI 66 ritardo di 71 estrazioni

PALERMO 22 ritardo di 145 estrazioni

ROMA 57 ritardo di 72 estrazioni

TORINO 88 ritardo di 70 estrazioni

VENEZIA 2 ritardo di 73 estrazioni

NAZIONALE 81 ritardo di 86 estrazioni

Scopriamo anche gli ambi ritardatari:

BARI 62-89 ritardo di 4206 estrazioni

CAGLIARI 83-85 ritardo di 3244 estrazioni

FIRENZE 3-77 ritardo di 3244 estrazioni

GENOVA 30-34 ritardo di 3676 estrazioni

MILANO 34-64 ritardo di 3231 estrazioni

NAPOLI 28-50 ritardo di 3503 estrazioni

PALERMO 58-80 ritardo di 4280 estrazioni

ROMA 16-42 ritardo di 4016 estrazioni

TORINO 45-55 ritardo di 3289 estrazioni

VENEZIA 75-79 ritardo di 3376 estrazioni

TUTTE 54-89 ritardo di 295 estrazioni