Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Martedì 2 Ottobre 2018: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, tornano le estrazioni per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente di sabato 29 settembre, mentre il jackpot è salito a 44 milioni e 700 mila euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari per ogni ruota:

86 – Bari – Assente da 101 estrazioni

78 – Cagliari – Assente da 105 estrazioni

82 – Firenze – Assente da 170 estrazioni

27 – Genova – Assente da 107 estrazioni

17 – Milano – Assente da 68 estrazioni

16 – Napoli – Assente da 84 estrazioni

11 – Palermo – Assente da 100 estrazioni

63 – Roma – Assente da 95 estrazioni

54 – Torino – Assente da 136 estrazioni

18 – Venezia – Assente da 147 estrazioni

88 – Nazionale – Assente da 77 estrazioni

Ecco gli ambi ritardatari per ogni ruota:

62 – 89 – Bari da 4013 estrazioni

78 – 85 – Cagliari da 3380 estrazioni

49 – 68 – Firenze da 3569 estrazioni

30 – 34 – Genova da 3483 estrazioni

38 – 45 – Milano da 3681 estrazioni

11 – 23 – Napoli da 3517 estrazioni

58 – 80 – Palermo da 4087 estrazioni

21 – 42 – Roma da 4055 estrazioni

50 – 82 – Torino da 3596 estrazioni

75 – 79 – Venezia da 3183 estrazioni

2 – 45 – Tutte le ruote da 384 estrazioni