Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Giovedì 20 Dicembre 2018: numeri e combinazione vincente

Anche questo giovedì tornano le estrazioni per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente il jackpot è salito a 77 milioni e 900 mila euro, in attesa dell’estrazione del 22 dicembre.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari del Superenalotto:

53 estratto – ritardo di 149 giorni

48 estratto – ritardo di 114 giorni

24 estratto – ritardo di 110 giorni

30 estratto – ritardo di 100 giorni

46 estratto – ritardo di 93 giorni

35 estratto – ritardo di 93 giorni

I numeri meno frequenti sono:

60 estratto 155 volte

59 estratto 161 volte

23 estratto 163 volte

50 estratto 165 volte

5 estratto 166 volte

7 estratto 168 volte