Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 12 settembre 2019: numeri e combinazione vincente

Come ogni giovedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 63,9 milioni di euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari:

BARI 7 in ritardo di 67 estrazioni

CAGLIARI 87 in ritardo di 61 estrazioni

FIRENZE 32 in ritardo di 68 estrazioni

GENOVA 4 in ritardo di 95 estrazioni

MILANO 8 in ritardo di 97 estrazioni

NAPOLI 13 in ritardo di 88 estrazioni

PALERMO 22 in ritardo di 101 estrazioni

ROMA 44 in ritardo di 85 estrazioni

TORINO 44 in ritardo di 79 estrazioni

VENEZIA 72 in ritardo di 103 estrazioni

NAZIONALE 75 in ritardo di 70 estrazioni

Scopriamo anche gli ambi ritardatari:

BARI 62-89 in ritardo di 4162 estrazioni

CAGLIARI 28-55 in ritardo di 3242 estrazioni

FIRENZE 3-77 in ritardo di 3200 estrazioni

GENOVA 30-34 in ritardo di 3632 estrazioni

MILANO 34-64 in ritardo di 3187 estrazioni

NAPOLI 28-50 in ritardo di 3459 estrazioni

PALERMO 58-80 in ritardo di 4236 estrazioni

ROMA 16-42 in ritardo di 3972 estrazioni

TORINO 45-55 in ritardo di 3245 estrazioni

VENEZIA 75-79 in ritardo di 3332 estrazioni

TUTTE 3-9 in ritardo di 311 estrazioni