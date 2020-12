Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: cambiano orari e giorni per le estrazioni di Natale

editato in: da

Nuovi giorni e nuovi orari in occasione delle feste di Natale per le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Il regolamento ufficiale stabilito dall’Agenzia Dogane e Monopoli prevede infatti che non vengano effettuate estrazioni nei giorni festivi.

Oggi giovedì 24 dicembre, il giorno in cui tutta l’Italia torna in lockdown per alcuni giorni, il SuperEnalotto ha raggiunto il super jackpot pari a 81.800.000 euro. In questo pazzo 2020, l’anno bisestile della pandemia, il 6 è stato centrato 2 volte. La prima il 28 gennaio, facendo incassare al fortunato vincitore ben 67.218.272,10 euro, e la seconda il 7 luglio, con una vincita milionaria pari a ben 59.472.355,48 euro.

Ecco allora tutte le novità sulle estrazioni di Natale, Capodanno ed Epifania 2020.

Giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre 2020

Per quanto riguarda la vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto avverranno come sempre ma in orari diversi. La raccolta del gioco del Lotto termina infatti in anticipo alle 17.30, con l’estrazione alle 18 e non alle 20 come di consueto.

Stessa cosa succederà anche giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno.

Santo Stefano sabato 26 dicembre 2020

Cambiano invece i giorni di estrazione per per Santo Stefano sabato 26 dicembre. Le estrazioni vengono infatti posticipate a lunedì 28 dicembre.

Epifania 6 gennaio 2021

Per il giorno dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio 2021, essendo un giorno festivo non verranno effettuate estrazioni. L’estrazione speciale di mercoledì 6 gennaio 2021 del SiVinceTutto SuperEnalotto è anticipata a lunedì 4 gennaio 2021.

Le altre modifiche al calendario dei giochi per il 2021