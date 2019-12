Lotto e Superenalotto, oggi giovedì 26 dicembre 2019 nessuna estrazione: quando si recupera

editato in: da

Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto seguono un calendario di estrazioni preciso e pianificato, che prevede tre giorni di estrazioni in una settimana.

Tuttavia, in caso di festività, il calendario delle estrazioni subisce variazioni: è così che per oggi giovedì 26 dicembre 2019, nel giorno di Santo Stefano, non sono previsti numeri e ruote e la Dea Bendata dovrà attendere qualche ora in più per baciare i fortunati.

L’estrazione, quindi, non si terrà giovedì 26 dicembre. Per Lotto e 10eLotto sarà recuperata il giorno dopo, cioè venerdì 27 dicembre. L’estrazione del Superenalotto, invece, è stata anticipata a martedì 24 dicembre.

Alla luce di questa variazione, sabato 28 dicembre le estrazioni torneranno a seguire il solito ordine, sia per quanto riguarda il Superenalotto che Lotto e 10eLotto. Lotto e il 10eLotto, sia in questa sia nella prossima settimana, avrà sempre 3 estrazioni.

Durante l’anno le estrazioni sono fissate per i giorni di martedì, giovedì e sabato alle ore 20 sia per il Lotto, sia per il 10eLotto, sia per il Superenalotto. È possibile giocare in ricevitoria oppure online il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica senza limiti di orario. Il martedì, il giovedì e il sabato è consentito giocare fino alle 19.30 e in seguito dalle 21.30 alle 24 per permettere il lavoro di estrazione.

Per quel che concerne i giorni di estrazione che cadono nelle festività riconosciute come civili sul territorio nazionale, le estrazioni vengono rinviate o anticipate.

Sono l’Agenzia Dogane e Monopoli del Governo e Lottomatica Italia a occuparsi della decisione di anticipare o posticipare una o più estrazioni, mentre il calendario viene deciso solitamente durante il mese di dicembre dell’anno precedente.