Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi Sabato 16 Giugno 2018: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente di giovedì 14 giugno, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 47 milioni e 300 mila euro, in attesa della prossima estrazione martedì 19 giugno. La combinazione vincente del Superenalotto é: 2 9 15 22 47 65, il numero Jolly è il 86, il numero SuperStar è il 78.

Lotto, numeri estratti sulle ruote:

BARI 82 54 52 77 9

CAGLIARI 43 27 88 73 89

FIRENZE 63 38 30 83 51

GENOVA 59 53 9 78 39

MILANO 51 43 26 69 87

NAPOLI 31 88 56 49 62

PALERMO 24 35 17 83 20

ROMA 45 65 8 36 42

TORINO 22 52 26 38 17

VENEZIA 47 55 26 52 32

NAZIONALE 24 14 29 3 2

Superenalotto, i numeri vincenti:

2 9 15 22 47 65

Numero Jolly 86

Numero Super Star 78

10elotto, i numeri vincenti:

2 8 13 21 25 28 37 40 42 43

48 50 51 52 55 62 64 68 77 87

Numero Oro 28

Doppio Oro 28 77