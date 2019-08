Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 10 agosto 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni sabato tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso

l’estrazione precedente, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 207,5 milioni di

euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari:

BARI 62 ritardo di 86 estrazioni

CAGLIARI 53 ritardo di 86 estrazioni

FIRENZE 46 ritardo di 76 estrazioni

GENOVA 4 ritardo di 81 estrazioni

MILANO 85 ritardo di 112 estrazioni

NAPOLI 13 ritardo di 74 estrazioni

PALERMO 22 ritardo di 87 estrazioni

ROMA 22 ritardo di 76 estrazioni

TORINO 44 ritardo di 65 estrazioni

VENEZIA 72 ritardo di 89 estrazioni

NAZIONALE 60 ritardo di 93 estrazioni

Scopriamo anche gli ambi ritardatari:

BARI 62-89 ritardo di 4148 estrazioni

CAGLIARI 28-55 ritardo di 3228 estrazioni

FIRENZE 2-77 ritardo di 3186 estrazioni

GENOVA 30-34 ritardo di 3618 estrazioni

MILANO 34-64 ritardo di 3173 estrazioni

NAPOLI 11-23 ritardo di 3652 estrazioni

PALERMO 58-80 ritardo di 4222 estrazioni

ROMA 16-42 ritardo di 3958 estrazioni

TORINO 45-55 ritardo di 3231 estrazioni

VENEZIA 75-79 ritardo di 3318 estrazioni

TUTTE 12-54 ritardo di 322 estrazioni