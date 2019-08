Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 19 agosto 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

L’estrazione di oggi lunedì 19 agosto 2019 riguarda Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente, i numeri del Lotto e del 10eLotto sono stati sorteggiati venerdì 16 agosto in occasione del recupero dell’estrazione non avvenuta giovedì 15 agosto.

Per quanto riguarda l’ultima estrazione del Superenalotto, è stato centrato il 6 da 209 milioni di euro a Lodi. A differenza di Lotto e 10e Lotto, il Supernalotto non ha visto l’estrazione nel giorno di Ferragosto e oggi lunedì 19 agosto 2019 viene recuperata. Il jackpot, dopo l’ingente vincita, riparte da 52 milioni di euro.

La sestina vincente del Superenalotto:

17 28 57 66 67 71

Numero Jolly: 78

Numero Superstar: 5

10eLotto, i numeri:

6 16 17 18 19 27 36 39 41 49 53

58 61 63 66 68 70 72 74 87

NUMERO ORO 58

DOPPIO ORO 58 19