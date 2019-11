Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 14 novembre 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Come ogni giovedì tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per chi si fosse perso l’estrazione precedente, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 31,9 milioni di euro.

In attesa di scoprire la combinazione vincente, ecco i numeri ritardatari:

BARI 7 in ritardo di 94 estrazioni

CAGLIARI 80 in ritardo di 64 estrazioni

FIRENZE 40 in ritardo di 85 estrazioni

GENOVA 38 in ritardo di 82 estrazioni

MILANO 8 in ritardo di 124 estrazioni

NAPOLI 6 in ritardo di 111 estrazioni

PALERMO 22 in ritardo di 128 estrazioni

ROMA 85 in ritardo di 89 estrazioni

TORINO 47 in ritardo di 73 estrazioni

VENEZIA 12 in ritardo di 103 estrazioni

NAZIONALE 3 in ritardo di 84 estrazioni

Scopriamo anche gli ambi ritardatari:

BARI 62-89 in ritardo di 4189 estrazioni

CAGLIARI 28-55 in ritardo di 3269 estrazioni

FIRENZE 3-77 in ritardo di 3227 estrazioni

GENOVA 30-34 in ritardo di 3659 estrazioni

MILANO 34-64 in ritardo di 3214 estrazioni

NAPOLI 28-50 in ritardo di 3486 estrazioni

PALERMO 58-80 in ritardo di 4263 estrazioni

ROMA 16-42 in ritardo di 3999 estrazioni

TORINO 45-55 in ritardo di 3272 estrazioni

VENEZIA 75-79 in ritardo di 3359 estrazioni

TUTTE 3-9 in ritardo di 338 estrazioni