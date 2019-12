Lotto e 10eLotto, estrazioni di Oggi venerdì 27 dicembre 2019: numeri e combinazione vincente

editato in: da

Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto seguono un calendario di estrazioni preciso e pianificato, che prevede tre giorni di estrazioni in una settimana.

Tuttavia, in caso di festività, il calendario delle estrazioni subisce variazioni: è così che giovedì 26 dicembre 2019, nel giorno di Santo Stefano, non sono stati estratti numeri e ruote e la Dea Bendata dovrà attendere qualche ora in più per baciare i fortunati.

L’estrazione, quindi, non si è tenuta giovedì 26 dicembre. Per Lotto e 10eLotto sarà recuperata oggi, ovvero il giorno dopo, venerdì 27 dicembre. L’estrazione del Superenalotto, invece, è stata anticipata a martedì 24 dicembre.

In attesa dalla prossima estrazione, scopriamo le combinazioni vincenti di oggi.

Lotto, i numeri vincenti

L’estrazione avverrà alle ore 20.00

10eLotto

8 9 11 14 16 21 25 30 31 37

41 42 45 62 69 70 73 77 81 83

NUMERO ORO 9

DOPPIO ORO 9 70

Alla luce di questa variazione, sabato 28 dicembre le estrazioni torneranno a seguire il solito ordine, sia per quanto riguarda il Superenalotto che Lotto e 10eLotto. Lotto e il 10eLotto, sia in questa sia nella prossima settimana, avrà sempre 3 estrazioni.