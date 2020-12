Lotteria Italia, i biglietti vincenti di oggi domenica 20 dicembre 2020 ai “Soliti Ignoti – Il ritorno”

editato in: da

Lotteria Italia è la lotteria nazionale che, oltre al primo premio indicato sul biglietto, offre la possibilità di vincere tanti altri premi.

L’estrazione dei premi principali avviene tradizionalmente il 6 gennaio durante la trasmissione del programma televisivo associato a Lotteria Italia.

Come si gioca alla Lotteria Italia

Con il biglietto di Lotteria Italia 2020 è possibile partecipare all’estrazione dei premi comunicati durante l’edizione giornaliera della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno” in onda su Rai1 dal 5 ottobre 2020 all’11 dicembre 2020 e dal 21 dicembre 2020 al 25 dicembre 2020.

È sufficiente scoprire il codice di 10 cifre presente sotto la scritta “Gratta qui” di un biglietto cartaceo, oppure, se avete acquistato un biglietto online, utilizzare il codice in chiaro che trovate sul tagliando sotto al logo della trasmissione TV o nel promemoria di gioco.

Lotteria Italia, come sapere se avete vinto

Per sapere se avete vinto potete inviare il vostro codice:

online

chiamando il numero 894444 *

* con SMS al numero 4770470*

*Numeri accessibili dalle reti degli operatori che aderiscono all’iniziativa

È possibile telefonare o inviare l’SMS o inviare il codice online fino alle ore 23:59 del 17 dicembre 2020.

Se il vostro codice verrà estratto, vincerete uno dei premi giornalieri previsti dal regolamento della Lotteria Italia. Potete scoprire se avete vinto uno dei premi comunicati durante l’edizione giornaliera della trasmissione abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Dal 5 ottobre 2020 all’11 dicembre 2020 il premio giornaliero è di 10mila euro. Dal 21 dicembre 2020 al 25 dicembre 2020 il premio giornaliero è di 20mila euro.

Il biglietto vincente di oggi 20 dicembre

Nella giornata di oggi non è stato estratto nessun biglietto vincente all’inizio della trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno”.

SERIE NUMERO / /

L’estrazione precedente

Nella puntata precedente della trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno” è stato estratto questo biglietto:

SERIE NUMERO B 021916

Regolamento del concorso Lotteria Italia

Dal 14 settembre 2020 è in vendita il biglietto di Lotteria Italia 2020, che quest’anno racconta come gli italiani abbiano riscoperto il piacere della condivisione.

Il biglietto costa 5 euro e offre ricchi premi a partire da quello di prima categoria da 5 milioni di euro. Sono inoltre previsti altri quattro premi di prima categoria ed eventuali ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. È inoltre possibile partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Per acquistare il biglietto della Lotteria Italia 2020 online è sufficiente scegliere uno tra i rivenditori autorizzarti ed aprire un conto gioco. Se avete già un conto gioco, verificate che il vostro rivenditore sia fra quelli abilitati alla vendita per procedere all’acquisto del biglietto direttamente sul sito o da App My Lotteries.

Può giocare solo chi è maggiorenne. Dopo aver acquistato il biglietto, stampate il promemoria e conservatelo fino all’estrazione del 6 gennaio 2021.

Ecco l’elenco dei rivenditori autorizzati:

lottomatica.it

giochi24.it

sisal.it

betpoint.it

Come riscuotere il premio della Lotteria Italia

Biglietto cartaceo

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta;

qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti:

pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo;

accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Biglietto acquistato online

La richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. (viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma), che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta, presentando la seguente documentazione:

stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco);

documento d’identità del titolare del conto gioco;

codice fiscale del titolare del conto gioco;

codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Il vincitore potrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti:

pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera;

accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Lotteria Italia, probabilità di vincita

La probabilità di vincita del premio massimo è 1/11.000.000, in quanto sono stati stampati 10.000.000 di biglietti cartacei e generati 1.000.000 di biglietti digitali. La probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati.

Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.200.000. La probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. L’importo dei premi di prima categoria sarà stabilito alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti. Il numero e l’importo di eventuali altri premi sarà stabilito alla fine della lotteria sulla base dell’esito della vendita dei biglietti.

Con la Lotteria Italia, a decorrere dal 5 ottobre e fino all’11 dicembre 2020 e dal 21 al 25 dicembre 2020, vengono inoltre attribuiti premi giornalieri: 73 premi, uno per ciascuna giornata, comunicati durante le puntate della trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”. I biglietti ai quali sono attribuiti i premi vengono estratti tra tutti quelli per i quali saranno inviati i relativi codici di partecipazione (uno per ciascun biglietto). Le probabilità di vincita di questi premi giornalieri variano in funzione del numero dei codici pervenuti.

Per ulteriori potete consultare le FAQ di Lottomatica.

“Soliti ignoti – Il ritorno”, il quiz di Rai 1 condotto da Amadeus

“Soliti ignoti – Il ritorno” è il gioco di Rai1 in onda tutte le sere a partire dalle 20.35 e condotto da Amadeus, in cui abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. In palio ogni sera 250mila euro che possono raddoppiare a 500mila.

Quest’anno la Lotteria Italia 2020 è abbinata alla nuova edizione della trasmissione televisiva di Rai 1- “Soliti Ignoti – il ritorno”. Ogni giorno vengono comunicati i biglietti vincenti i premi giornalieri previsti dal regolamento della lotteria e durante la puntata speciale in prime time la sera del 6 gennaio verranno svelati i biglietti vincenti i premi di prima categoria dell’estrazione finale.