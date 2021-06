Lotteria degli scontrini, i codici vincenti dell’estrazione di giovedì 10 giugno

editato in: da

Doppia estrazione oggi giovedì 10 giugno 2021: alla consueta estrazione mensile si aggiunge la prima settimanale del 2021. A partire da oggi, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente.

Lotteria degli scontrini, i codici vincenti settimanali

Sul sito della Lotteria degli scontrini sono stati pubblicati i 40 codici vincenti settimanali.

Li potete trovare qui.

Lotteria degli scontrini, i 10 codici vincenti mensili

Estratti anche i 10 codici vincenti mensili: con un’operazione da 2,38 euro del 28 maggio sono stati vinti 100 mila euro.

4 maggio 2021 – codice 1014-0064 53SNS300808 11490017 – euro 158,5;

26 maggio 2021- codice 077-0010 53SNS303246 02090001 – euro 92,37;

12 maggio 2021 – codice 1984-0034 99MEY006518 – euro 29,94;

23 maggio 2021 – codice 0858-0064 2CITP000588- euro 83,04;

29 maggio 2021 – codice 0457-0035 96MK3018476 – euro 130,22;

24 maggio 2021 – codice 0760-0062 3BSDP000244 03130008 – euro 312,78;

18 maggio 2021 – codice 1589-0041 99MEY011337 – euro 182,0;

8 maggio 2021 – codice 0960-0038 53SNS301800 00200003 – euro 13.99;

15 maggio 2021 – codice 0744-0039 99MEX039116 – euro 27.77;

28 maggio 2021 – codice 0971-0115 53SNS300877 20190007– euro 2.38;

Lotteria degli scontrini, i premi

Per ogni appuntamento settimanale ci sono in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno. A questi si aggiungono i 10 premi da 100mila euro previsti per i vincitori dell’estrazione mensile. Una novità riguarda invece i bonus introdotti insieme all’estrazione settimanale: verranno quindi assegnate 25 vincite “extra”, ognuna da 10mila euro.

A festeggiare sono anche gli esercenti: per l’estrazione mensile ci sono 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite sono 15 da 5mila euro ognuna, i premi “bonus” saranno 25 da 2mila euro.

Nelle estrazioni del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 saranno inoltre assegnati 5 maxi premi di 150.000 euro per chi compra e 5 maxi premi di 30.000 euro per chi vende.

Lotteria degli scontrini, le date delle prossime estrazioni

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Ecco il calendario delle prossime estrazioni mensili 2021:

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Da oggi invece partono, come abbiamo visto, le estrazioni settimanali del 2021 che saranno tutti i giovedì da qui a fine anno, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Lotteria degli scontrini, come riscuotere i premi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite PEC o raccomandata AR garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di recarsi – entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione – presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.

Non è necessario conservare gli scontrini, ma servirà “dar prova di aver effettuato il pagamento senza utilizzare contanti”, spiega l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che suggerisce di presentare l’estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici.

I premi della Lotteria, a differenza dei gratta e vinci o delle lotterie nazionali, non sono assoggettati ad alcuna tassazione. La vincita è pagata direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli accreditandola su bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile.

Premi non più reclamabili

I premi non saranno più reclamabili trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.