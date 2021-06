Lotteria degli scontrini, aumentano le estrazioni e i premi settimanali

editato in: da

A partire dall’estrazione del 10 giugno, aumentano i premi settimanali della lotteria degli scontrini. Alle estrazioni già previste di 15 premi da 25mila euro per i consumatori e da 5mila per i rivenditori, si aggiungono 25 premi da 10mila euro per gli acquirenti e da 2mila per gli esercenti.

Non solo: negli 11,1 milioni di risorse aggiuntive recuperati tra le pieghe del bilancio pubblico, spuntano anche 5 maxi-premi di 150mila euro per gli acquirenti e 30mila per gli esercenti che saranno assegnati in ognuna delle due estrazioni del 12 agosto e del 30 dicembre.

Lotteria degli scontrini, nuove risorse per i premi

La lotteria degli scontrini scopre un “tesoretto” di undici milioni di euro per aumentare il numero dei premi delle estrazioni settimanali. La normativa di riferimento stabilisce in 45 milioni di euro il budget complessivo annuale massimo disponibile per la lotteria.

“A seguito delle effettive tempistiche di avvio della lotteria e delle estrazioni mensili e settimanali, i premi attualmente attribuibili per l’anno 2021 si limitano a un ammontare complessivo pari a 33,1 milioni di euro”, rendendo “disponibili, pertanto, risorse per un ammontare pari a circa 12 milioni di euro”, osservano le Agenzie. Da qui la decisione di usare gli oltre 11,1 milioni così calcolati, che si sono resi disponibili per l’attribuzione degli ulteriori premi settimanali.

Lotteria degli scontrini, i premi aggiuntivi

L’Agenzia delle entrate e Agenzia dogane e monopoli hanno dunque comunicato che saranno in palio “25 premi settimanali aggiuntivi, pari a 10mila euro cadauno per gli acquirenti” e altrettanti premi “pari a 2mila euro cadauno per gli esercenti”, scrivono i direttori delle due agenzie.

La somma è di 300mila euro in più ogni giovedì, suddivisi fra 50 premi che si aggiungono ai 30 settimanali già previsti dalla determinazione del 29 gennaio (articolo 1 comma l), ossia 15 assegni da 25mila euro per chi compra e altrettanti da 5mila euro per gli esercenti.

Lotteria degli scontrini: quando iniziano le estrazioni settimanali

Giovedì 10 giugno iniziano le estrazioni settimanali. In quella data saranno presi in considerazione solo gli acquisti effettuati dal 31 maggio al 6 giugno 2021 entro le 23.59.

A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Lotteria degli scontrini: il calendario delle estrazioni mensili

I prossimi appuntamenti saranno i seguenti:

10 giugno; 8 luglio; 12 agosto; 9 settembre; 14 ottobre; 11 novembre; 9 dicembre.



Lotteria degli scontrini: i premi milionari dell’estrazione annuale

L’estrazione più attesa è invece quella annuale, che avverrà all’inizio del 2022, in una data che ancora non è stata stabilita. In gioco ci saranno tutti gli scontrini emessi durante il 2021, con premi milionari per due fortunati cittadini, un cliente e il proprietario del locale dove ha effettuato un acquisto.

I premi annuali della lotteria degli scontrini sono i seguenti:

1 premio da 5 milioni di euro per chi ha effettuato l’acquisto;

di euro per chi ha effettuato l’acquisto; 1 premio da 1 milione di euro per l’esercente dell’attività commerciale.

Lotteria degli scontrini, come partecipare

Per partecipare, basta esibire il proprio codice lotteria al momento della transazione elettronica. Quest’ultimo può essere ottenuto registrandosi con il codice fiscale sul Portale della Lotteria (qui e qui i dettagli sulla procedura di iscrizione e riguardanti l’Area Riservata). Si ricevono tanti biglietti quanti sono gli euro spesi, fino a un massimo di mille biglietti.

In caso di vittoria, sarà l’Agenzia delle Dogane a risalire al codice fiscale del compratore o alla partita Iva dell’esercente.