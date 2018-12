L’Inps a portata di App: dal bonus nido al Cud. Anche la Naspi arriva sul cellulare

editato in: da

(Teleborsa) Con la tecnologia che avanza sono sempre di più i servizi on-line cui possono accedere gli utenti alle prese con mille pratiche. L’obiettivo ovviamente è quello di migliorare la qualità dei servizi, riducendo anche i tempi di attesa. L’accesso on-line infatti è pressochè immediato e consente di verificare praticamente in tempo reale lo stato delle cose a portata di un click, da qualsiasi dispositivo.

L’Inps a portata di app – Dal bonus asilo nido, con la possibilità di allegare foto della fattura scolastica, al simulatore dell’Ape, per il calcolo dell’anticipo pensionistico, passando per la visualizzazione del cedolino della pensione e del Cud. Solo alcuni dei servizi attualmente disponibili sull’app Inps Mobile, realizzata dall’Istituto per rispondere alle esigenze dei cittadini, evitare code agli sportelli e ridurre i tempi di operazioni che, una volta, richiedevano anche più giorni. “L’Inps è l’unico Istituto in Europa che ha dematerializzato tutti i servizi. Con la nostra app – ha spiegato il presidente dell’Inps, Tito Boeri – vogliamo rendere più accessibili le informazioni ai cittadini”.

Tra i servizi già offerti c’è la possibilità di consultare la propria certificazione unica. Dal 28 febbraio del 2019, per 19 milioni di persone, sarà inoltre possibile scaricare il documento in versione Pdf. Presto l’app dell’Inps si arricchirà di molte novità. Entro un paio di settimane, infatti, sarà possibile consultare, dal proprio smartphone, l’esito delle domande di richiesta della Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione. Ma non finisce qui visto che si potrà controllare la domanda per il bonus bebè o richiedere un nuovo premio per le nascite future.E proprio nell’ottica di ottimizzare i tempi, molto presto si potrà prenotare, sempre via app, un appuntamento negli uffici dell’Inps scegliendo giorno e ora, in base alla disponibilità della sede.