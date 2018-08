Lavorare alla Juventus, le posizioni aperte

editato in: da

Dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, il team della Juventus prosegue con le assunzioni. Ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

La Juventus è alla ricerca di nuovi profili lavorativi. Il noto club calcistico, la cui sede principale è a Torino, in corso Galileo Ferraris 32, anche quest’anno continua il suo processo di selezione per incrementare l’organico esistente, che attualmente conta centinaia di persone. Per tutti coloro appassionati di calcio questa potrebbe essere un’ottima occasione. In particolare, il team juventino seleziona, candidati e candidate responsabili, intraprendenti e con una grande passione per lo sport, che si occupino del settore della comunicazione.

La società, nello specifico, cerca le seguenti figure che lavoreranno presso la Juventus Headquarters di Torino:

Press Office Manager International Social Media Editor

Il Press Office Manager deve essere in possesso di una laurea magistrale in materie umanistiche (o un titolo equipollente) ed aver maturato un’esperienza di almeno 3 anni nel settore (all’interno di società sportive, uffici stampa e web agency). Si richiedono tali requisiti poiché il candidato deve essere in grado di analizzare criticamente le notizie, al fine di produrre, in modo preciso e puntuale, la rassegna stampa. Inoltre deve essere abituato al team working e, quindi, a gestire situazioni di stress e di problem solving. Tra le mansioni che il Press Office Manager dovrà svolgere ci saranno le seguenti: stesura di comunicati stampa, supporto alle operazioni di ufficio stampa sportivo, monitoraggio delle notizie pubblicate dalle principali agenzie di stampa, controllo dei prodotti editoriali e rilascio degli accrediti stampa

L’International Social Media Editor è un candidato di madrelingua inglese, ma con un’ottima capacità di capire, leggere e parlare in italiano. Egli si occuperà della strategia di comunicazione della squadra, attraverso l’utilizzo delle principali piattaforme di social network e video sharing, come Instagram e Youtube. Inoltre presenzierà a meetings internazionali, in giro per il mondo, con i vari International Editors, influencer, agenzie e sponsor. Oltre alle principali conoscenze tecniche (utilizzo dei social, di internet e dei software di grafica) ed al possesso di una laurea magistrale in materie umanistiche, è richiesta una forte attenzione al dettaglio e delle forti capacità organizzative.

Tutti gli interessati a lavorare presso la società calcistica Juventus possono visitare il sito ufficiale della squadra alla pagina dedicata alle candidature. In questa sezione sono elencati tutti gli annunci di lavoro più recenti, tra cui quelli descritti. Una volta selezionato l’annuncio di proprio interesse, è possibile inoltrare il proprio curriculum vitae.