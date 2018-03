Secondo l’Istat un italiano su tre non si fida dell’acqua del rubinetto

editato in: da

Regione che vai, acqua che trovi. Si dice che in alcune parti d’Italia sia ottima, in altre così così, e in alcuni luoghi addirittura non potabile. Ma, al di là di quello che dicono i comuni, un italiano su tre non si fida a bere acqua dal proprio rubinetto. E il consumo di bottiglie sta registrando una crescita maggiore ogni anno che passa.

I numeri parlano chiaro: l’acqua sarà pure un diritto, ma il servizio della rete idrica di certo non soddisfa tutti quanti. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, il 10,1% della popolazione si lamenta dell’acqua erogata nella propria abitazione e ha riscontrato numerosi problemi nell’usufruire del servizio. Il 29,1%, invece, non vuole nemmeno bere dal rubinetto e preferisce – non fidandosi – comprare l’acqua in bottiglia. Non è un caso che nel 2016 si è registrato un +4,7% di spesa per l’acquisto dell’acqua minerale rispetto al 2015.

Il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua, ed è proprio in questa data che l’Istat ha deciso di pubblicare il suo rapporto. Se è vero che la situazione è molto migliorata rispetto ai primi anni Duemila, si registra comunque un disagio – soprattutto in alcune zone – riguardo alla distribuzione della rete idrica. Secondo quanto riportato dall’Istat, infatti, «il disservizio investe in percentuali molto diverse tutte le regioni e interessa 2,6 milioni di famiglie, residenti per la maggior parte nel Mezzogiorno». Sono soprattutto Calabria e Sicilia le regioni più colpite. «Oltre un terzo delle famiglie (il 36%) che vivono in Calabria lamenta questa inefficienza, ma la quota è in calo rispetto al 2016 (37,5%). È invece particolarmente gravosa la situazione in Sicilia, dove non soltanto si registra una quota elevata di famiglie che lamentano irregolarità nel servizio di erogazione dell’acqua (35,9%), ma anche un sensibile peggioramento rispetto all’anno precedente di quasi sette punti percentuali».

Una situazione non proprio rosea insomma, che ha portato le persone a essere sempre più diffidenti anche nel bere l’acqua che esce dal rubinetto. Non è un caso che le percentuali più alte di popolazione che nutrono questa sfiducia si trovino in Sardegna, Calabria e Sicilia, anche se è stato registrato un miglioramento negli ultimi quindici anni.