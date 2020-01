Istanze on line MIUR: a cosa serve e come registrarsi

editato in: da

Istanze online MIUR è il servizio web destinato al personale della scuola o a chi vuole lavorare in un istituto scolastico. A cosa serve? Viene utilizzato per presentare domande ai concorsi, richiedere il pensionamento o i trasferimenti, ma anche per altre comunicazioni da inviare direttamente al Ministero dell’Istruzione.

Istanze online MIUR: cos’è

Istanze online MIUR è una piattaforma gratuita creata dal Ministero dell’Istruzione insieme a quello dell’Università e della Ricerca. È stata messa a disposizione del personale scolastico e di coloro che vogliono lavorare nella scuola. L’obiettivo è quello di snellire tutti i procedimenti amministrativi e consentire a tutti di accedere ai servizi per via telematica. Per usufruire dei vantaggi e delle funzioni del portale è d’obbligo registrarsi tramite un account SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure usando le apposite credenziali personali (username e password). Lo step successivo è quello della procedura di abilitazione.

Istanze online MIUR: a cosa serve

Istanze online MIUR è dunque uno strumento che permette ai cittadini di comunicare con il Ministero dell’Istruzione in modo facile e veloce. Quando va utilizzato? In caso di domande relative a tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il settore scolastico e il suo personale.

Istanze online MIUR: come funziona

Per presentare le istanze, un utente deve prima effettuare una registrazione per ottenere un codice personale che verrà richiesto al termine della presentazione di qualsiasi domanda. La procedura non è completa senza l’abilitazione al servizio e va effettuata grazie a un riconoscimento fisico presso gli uffici preposti o le segreterie scolastiche. Questo passaggio fondamentale garantisce la sicurezza dell’identità del soggetto che ha richiesto i servizi del MIUR online.

Istanze online MIUR: come registrarsi

Per registrarsi al servizio Istanze online MIUR è essenziale prima di tutto possedere una casella di posta elettronica oppure un account SPID. Bisogna inoltre disporre di un documento di riconoscimento valido, del proprio Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria. Nella compilazione del modulo infatti vengono richiesti dei dati che sono desumibili da tale documentazione. La procedura di accreditamento prevede diverse fasi:

registrazione attraverso il form online disponibile, raggiungibile cliccando dalla homepage nella sezione Accedi e su Sei un nuovo utente? Registrati nell’area riservata al Login;

creazione del codice personale temporaneo e del modulo di adesione, con il link per la conferma della ricezione;

stampa del modulo di adesione e riconoscimento in presenza. Questo step viene effettuato recandosi presso la segreteria scolastica di una scuola oppure un ufficio preposto portando con sé Codice Fiscale, un documento valido;

sottoscrivere in presenza del personale autorizzato del MIUR;

ricezione della mail con la notifica dell’avvenuta attivazione dell’utenza;

accesso con username e password all’apposita sezione Istanze Online del sito web e modifica del codice personale;

un codice alfanumerico differente dalla password.

Al termine della procedura si possono presentare tutte le domande che si vogliono, è inoltre possibile modificare i dati e accedere alle altre funzioni che consentono di interagire con il MIUR.