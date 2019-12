Come inviare e ricevere soldi su Facebook con Messenger

editato in: da

Nell’attesa che il progetto Libra riacquisti peso e consistenza, Facebook continua a investire nel settore dei pagamenti digitali. Così, dopo aver annunciato di voler creare una propria criptovaluta, il colosso della Silicon Valley ha lanciato una propria piattaforma di pagamenti online che potrà essere utilizzata per scambiare soldi su Facebook, WhatsApp, Instagram e non solo.

Facebook Pay, questo il nome del servizio che dovrebbe far concorrenza ai vari PayPal, Apple Pay e Google Pay, è stato annunciato nel novembre 2019 e dovrebbe essere reso accessibile in alcuni Paesi già dai primi mesi del 2020. Dopo una prima fase di test, la piattaforma dovrebbe essere aperta ai miliardi di utenti iscritti alle tre piattaforme social di proprietà di Mark Zuckerberg, che potranno così scambiare denaro tra un profilo e l’altro e utilizzare il proprio account Facebook Pay per fare acquisti online (su Instagram, ad esempio).

Nell’attesa che ciò diventi possibile, c’è un’altra modalità per inviare e ricevere denaro su Facebook. Da tempo, infatti, il social network per eccellenza dà la possibilità ai propri iscritti di scambiare soldi su Messenger, la piattaforma di messaggistica interna a Facebook. La procedura è piuttosto semplice, ma non è ancora attiva per tutti gli utenti. Potrebbe anche darsi, dunque, che il vostro account non sia abilitato e non possiate restituire al vostro amico i soldi della cena di sabato scorso via Facebook.

Ma come si invia e si riceve denaro su Facebook? Come detto, è estremamente semplice e funziona tanto da PC quanto da smartphone. In ambedue i casi si dovrà aprire una conversazione con un proprio amico (o avviarne una, nel caso in cui non abbiamo mai scambiato messaggi su Facebook), cliccare sull’icona a forma di “$” che compare nella barra degli strumenti (quella dove ci sono i pulsanti per inviare immagini, GIF e allegati, per intendersi) e avviare la procedura di configurazione di un account di pagamento.

Verrà chiesto di aggiungere una carta di debito o un conto PayPal, che verranno utilizzati per accreditare o addebitare la cifra da ricevere o inviare. Aggiunti questi dettagli, sarà possibile inviare la cifra desiderata: basterà inserire l’ammontare desiderato e cliccare su “Invia”. A questo punto, il vostro amico riceverà un messaggio, nel quale verrà chiesto di accettare o rifiutare il denaro: in caso accetti, i soldi verranno accreditati su conto PayPal o carta di debito in un massimo di tre giorni lavorativi.