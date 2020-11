Instagram down, problemi con l’app in tutta Italia

editato in: da

Su alcuni iPhone l’applicazione di Instagram non funziona dalla mattina del 10 novembre. Sono tantissime le segnalazioni raccolte dal sito di riferimento per i problemi tech, Downdetector. Dalla mappa interattiva che monitora i problemi evidenziati dagli utenti si nota come le criticità non riguardino solamente l’Italia, ma anche e soprattutto il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti.

Instagram Down, i problemi segnalati dagli utenti iPhone

Non sembrerebbero colpiti gli smartphone con sistema Android: il problema riguarderebbe solamente gli iPhone. In alcuni casi risulta impossibile addirittura accedere all’app. In molti altri, invece, l’utente non riesce a caricare il feed e a pubblicare nuovi contenuti, Instagram Stories comprese. C’è poi ancora chi si ritrova di fronte una semplice schermata bianca.

Al momento non è stata resa nota la causa, non ci sono nemmeno comunicazioni da parte di Instagram. Non è la prima volta che l’app presenta dei problemi o dei rallentamenti, colpisce però la durata delle criticità che hanno compromesso le sue funzionalità.

La causa, anche se tuttora non sono arrivate conferme, potrebbe riguardare i server del popolare social network, probabilmente andati fuori uso. Questo perché non solo l’Italia, ma diversi Paesi in tutto il mondo, stanno continuando a segnalare il malfunzionamento dell’app di Instagram. Soprattutto nel Regno Unito, in Francia e in tutti gli Stati Uniti d’America.

Instagram compie 10 anni: come festeggia l’app

Il 6 ottobre 2020 Instagram ha compiuto 10 anni. Oggi l’azienda, fondata da Kevin Systrom e Mike Krieger, fa capo a Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook. Per festeggiare il decimo compleanno, Instagram ha ufficialmente rilasciato una funzione che consente agli utenti di selezionare quale icona dell’applicazione visualizzare sul loro dispositivo mobile.

Ci sono 11 alternative, compresa la primissima icona con cui Instagram si è presentato al mondo. Per cambiare l’icona, bisogna aggiornare l’app all’ultima versione e poi recarsi nelle impostazioni di Instagram: trascinando il menù (dall’alto verso per il basso), a un certo punto si noterà una particolare animazione sullo schermo, che culminerà con un’esplosione di coriandoli.

Dopodiché sarà possibile selezionare la propria icona preferita, che resterà visibile sulla home del proprio smartphone per tutto il mese di ottobre. Sia per iPhone sia per Android.