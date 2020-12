Instagram down in tutto il mondo: cosa sta succedendo

editato in: da

Continua la scia di malfunzionamenti per i big della tecnologia. Dopo Google, con importanti servizi come Drive e Gmail fuori uso per ben due volte in una settimana, Spotify e l’app di messaggistica Telegram, adesso è il turno di Instagram. Il down del social di fotografia, molto usato da aziende e influencer, è stato registrato in tutto il mondo. Gli utenti hanno invaso le altre piattaforme, come Twitter, cercando di capire cosa stesse succedendo.

Instagram down: problemi per gli utenti Android in tutto il mondo

Instagram non funziona o funziona male dalle 11 di venerdì 18 dicembre, con segnalazioni che riguardano diversi problemi. Alcune persone hanno riscontrato il mancato avvio dell’app cliccando sull’icona o un messaggio di errore riguardante problemi di rete.

I problemi sarebbero stati riscontrati esclusivamente sui dispositivi Android e non sugli smartphone e tablet di casa Apple, che montano il sistema operativo proprietario iOS. Questo ha spinto molti utenti a disintallare e reinstallare l’applicazione, senza ottenere risultati. Anche riavviare o addirittura formattare il telefono non è un’operazione utile.

Instagram down: quali sono i motivi del tilt del social di fotografia

Sebbene non si conoscano i motivi del malfunzionamento, sembra chiaro che non si tratterebbe di problemi legati ai singoli dispositivi dai quali si cerca di accedere a Instagram. Si potrebbe dunque trattare di un bug dell’applicazione, risolvibile con un aggiornamento tecnico, di un attacco hacker o, banalmente, di problemi ai server.

Instagram down: nessuna comunicazione da parte di Facebook

Non si hanno notizie ufficiali da parte dei vertici del social, di proprietà di Facebook. La società, che controlla oltre all’omonima piattaforma e ai servizi per le aziende collegati anche WhatsApp, ha acquistato il social fotografico nel 2012 per circa un miliardo di dollari, in contanti e azioni.

Solo la scorsa settimana sono stati riscontrati problemi con l’app di Messenger down e l’impossibilità di inviare i direct proprio su Instagram, con incovenienti per le comunicazioni all’interno dei due social più usati al mondo. Sono oltre un miliardo le persone e le aziende iscritte sulla piattaforma diventata famosa per i filtri e le storie e che ha lanciato la carriera di influencer come Chiara Ferragni.