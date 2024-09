Fonte: 123RF Maxi richiamo di insalata del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha richiamato diverse confezioni di insalata diffuse in numerosi supermercati italiani. Tutti i lotti sono riconducibili alla stessa azienda produttrice, ma che fanno parte di ben 19 marchi diversi. La motivazione del richiamo sarebbe il rischio di presenza al loro interno del batterio Listeria monocytogenes.

L’azienda che produce queste confezioni è Ortoromi società cooperativa, con sede a Salerno. Il ministero ha raccomandato di non consumare le confezioni elencate nel comunicato. I supermercati sono invece tenuti a rimuovere le confezioni indicate dagli scaffali.

Il ritiro delle insalate dai supermercati italiani e i rischi per la salute

Sul portale dedicato ai richiami e ai ritiri alimentari del ministero della Salute è comparso in data 12 settembre un importante annuncio in cui si elencavano i lotti di numerose confezioni di insalata distribuiti in diversi supermercati del Paese, anche molto frequentati. Il rischio per la salute legato al consumo di questi prodotti è batterico, legato al patogeno Listeria monocytogenes.

Sono ben 19 i marchi coinvolti nel richiamo del ministero della Sanità: Il Castello, Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Il Mio Orto, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Natura Chiama Selex, Latte Francia, Mi Mordi, Natura È di Penny Market, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco Pulito, Sigma, Très Bon, Torre in Pietra, Tornese e Vivinatura.

Nonostante i marchi siano così numerosi, la società che ha prodotto queste confezioni di insalata è sempre la stessa: Ortoromi. Lo stabilimento in cui è stata confezionata è quello di via Olmo 34, a Bellizzi, in provincia di Salerno. In caso si sia acquistata una di queste confezioni, il consiglio è quello di non consumare questi prodotti. Essendo stati richiamati, è inoltre possibile, presentando una prova d’acquisto presso il punto vendita in cui sono stati acquistati al fine di ottenere un rimborso.

L’elenco dei marchi e dei lotti ritirati dal ministero della Sanità

Quello annunciato dal ministero della Sanità è uno dei ritiri più importanti di quest’anno. In totale decine di lotti di insalata sono stati richiamati dagli scaffali dei supermercati italiani. Le confezioni sono sia quelle più piccole da 150 e 200 grammi, ma anche alcune più grandi da 350 fino a raggiungere anche i 500 grammi.

Iceberg 200 grammi, Foglia verde Eurospin: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Alifresh: 32124247/32124248/32124249/32024249/3202 4250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Centrale del Latte: 32124247/32124248/32024253

Iceberg 250 grammi, Ciro Amodio: 32124247/32124248/32124249/32024249/32024 250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Colline Verdi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 250 grammi, Il Castello: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 150 grammi, Il mio Orto di Eurofresh Srl: 32124247/32124248/32124249/32024249/3202 4250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Latte Francia: 32124247/32124248/32124249/32024249 /32024250/32024251/32024253/32024254

Lattuga 200 grammi, Selex: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Mi mordi:32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Natura è (Penny Market Srl): 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 200 grammi, Ortofresco Pulito: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 250 grammi, Ortoromi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 350 grammi, Ortoromi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 500 grammi, Ortoromi: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 250 grammi, Polenghi: 32124247/32124248/32024254

Iceberg 250 grammi, Selex: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 500 grammi, Sigma: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 150 grammi, Tornese: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 250 grammi, Torre in Pietra: 32124247/32124248

Iceberg 250 grammi, Tres Bon: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

Iceberg 250 grammi, Vivinatura: 32124247/32124248/32124249/32024249/ 32024250/32024251/32024253/32024254

La Listeria monocytogenes, il batterio che potrebbe aver contaminato le confezioni ritirate, è un patogeno pericoloso per l’uomo. La sua azione su un soggetto sano è però relativamente lieve. Corrono rischi maggiori le persone fragili, come i pazienti immunodepressi, gli anziani, i neonati e le donne incinte. Sono loro che rischiano maggiormente di sviluppare le forme più aggressive e pericolose della malattia.