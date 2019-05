Huawei Android: 5 cose da fare subito

editato in: da

Il gruppo Huawei è stato inserito in una lista nera di società cinesi che – per ricevere beni e servizi da fornitori statunitensi – devono chiedere un’autorizzazione al dipartimento del Commercio Usa. In alternativa, sono tagliate fuori dall’interscambio perché metterebbero a rischio la sicurezza nazionale a stelle e strisce. Come noto, anche Google, come molti altri produttori (da Intel a Qualcomm fino a Broadcom), ha annunciato l’interruzione dei rapporti “a pagamento” con Huawei. Quelli, cioè, che prevedono la concessione di una licenza per utilizzare una versione di Android completa di tutti i servizi, in primis Google Play, il negozio delle applicazioni.

Ora gli Usa hanno concesso una tregua fino ad agosto per quanto concerne aggiornamenti e manutenzione delle apparecchiature negli Stati Uniti. Indiscrezioni dicono che il colosso cinese fosse da tempo in allerta e avesse non solo fatto scorta di componenti utili, su tutti i chip per i laptop (visto che per gli smartphone si produce in casa i propri Kirin arrivati alla versione 980), ma avesse già messo in cantiere un sistema operativo proprio.

In ogni caso, vediamo cosa c’è da sapere per chi possiede o intende acquistare un dispositivo Huawei o Honor, brand collegato dalla società cinese.