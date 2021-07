Green pass obbligatorio per treni, aerei e navi: il piano del Governo

La campagna vaccinale, finita pericolosamente in una fase di stanca, sembra essersi rianimata, con l'esecutivo, forte del successo, pronto ad alzare ancora l'asticella. Piano di riapertura delle scuole in presenza e obbligo di green pass per salire su navi, treni e aerei dal 6 agosto: sarebbero queste le due novità che il governo è pronto ad inserire nel decreto all’esame del Consiglio dei ministri convocato per giovedì.

L'effetto Green pass - come è stato già ribattezzato - si fa sentire forte e chiaro: da quando il Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa ne ha ufficializzato l'obbligatorietà per una serie di attività, definendo con chiarezza il perimetro, stiamo assistendo a un vero e proprio boom di prenotazioni. Insomma, è ufficialmente partita la corsa al vaccino con Lazio e Lombardia tra le regioni che sembrano aver recepito con maggior convinzione il messaggio del Premier.

Treni, navi, aerei, il piano del Governo

Piano di riapertura delle scuole in presenza e obbligo di green pass per salire su navi, treni e aerei dal 6 agosto: sarebbero queste - come scrive oggi il Corriere, le due novità che il governo è pronto ad inserire nel decreto all’esame del Consiglio dei ministri convocato per giovedì. Dovrebbe slittare invece a fine agosto la norma sull’eventuale obbligo vaccinale per i docenti e il personale scolastico, quando cioè si verificherà la percentuale di persone immunizzate e si valuterà se sia ancora necessario un intervento legislativo.

Ieri, intanto, l’associazione dei presidi, durante l'incontro con il Ministro dell'Istruzione, ne ha chiesto l'estensione agli studenti che possono farlo.

"Otre al personale scolastico, serve anche l'obbligo di vaccino per gli studenti che possono farlo. Ma bisogna anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento", ha detto Antonello Giannelli, presidente dell''Associazione Nazionale Presidi,

Lega, intanto, già sul piede di guerra. "Il green pass per accedere agli istituti scolastici? Non scherziamo, piuttosto dobbiamo continuare a vaccinare gli anziani e le persone fragili", ha detto il leader Matteo Salvini.

Altro nodo da sciogliere - più in fretta possibile - quello sul trasporto pubblico che - come hanno più volte segnalato gli esperti nelle relazioni indirizzate all'esecutivo .- può favorire la circolazione del virus in assenza di regole. A fare da ago della bilancia, ancora una volta, il confronto con le Regioni, in vista dell'ormai imminente ripresa della scuola. Obiettivo superare le criticità che lo scorso anno hanno frenato la frequenza degli studenti in presenza. Al momento non è previsto l'obbligo per il trasporto pubblico ma non sono escluse - è il caso di dirlo - aggiustamenti in corsa.