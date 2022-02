Green pass obbligatorio dal 1° febbraio, le regole per banche e bancomat

Dal 1° febbraio è entrato in vigore l’obbligo di avere il green pass base per poter accedere ai servizi postali, bancari e finanziari o per poter entrare in negozi e attività commerciali.

Ricordiamo che il green pass base si ottiene con tampone negativo e la sua validità varia in base al tipo di tampone: con quello molecolare la certificazione verde dura 72 ore, con il tampone rapido o antigenico 48 ore.

Green pass, le regole in banca

Le nuove regole relative al certificato verde riguardano anche le banche. Negli istituti di credito in zona arancione o rossa, l’ingresso dei clienti avviene solo per prenotazione. L’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche rimane nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19.

Nei giorni scorsi, come ha reso noto l’Associazione bancaria italiana (Abi), sono stati definiti i passi in base a cui gli istituti di credito “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

I clienti hanno l’obbligo di green pass base e il controllo, secondo le disposizioni del governo, può essere effettuato all’interno dei locali anche a campione. Rimangono in vigore le misure relative a distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani.

È stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2.

È previsto il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile.

Green pass, le regole per i bancomat

Sulla necessità di avere il certificato verde anche per prelevare o a fare il saldo nei bancomat che sono fuori o dentro, all’ingresso degli istituti di credito, è intervenuta l’Associazione bancaria italiana (Abi) che in una nota ha scritto come “gli sportelli automatici”, i bancomat, presenti in tutto “il territorio nazionale, nelle strade e piazze delle città e dei centri di più piccole dimensioni” debbano essere sempre “accessibili senza limiti e vincoli”.