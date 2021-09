Green pass, come vengono fatti i controlli e da chi

editato in: da

In attesa che l’esecutivo prenda una decisione sul tema vaccini, continuano i controlli a tappeto sui certificati verdi. A vigilare e controllare la validità dei pass non sono solo pubblici ufficiali, ma anche ristoratori, titolari o gestori di tutte quelle attività in cui è ritenuto necessario. Ma come avviene il controllo?

Green pass, la app per verificarli

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, si legge nel capitolo dedicato sul sito del governo, “prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore”.

L’applicazione VerificaC19 “è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate”. L’App è ovviamente gratuita.

La Certificazione “è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida”. L’App mostra quindi “graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa”.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce quindi “un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App”.

Green pass, chi può fare le verifiche

Secondo quanto riportato dal governo, si tratta di: