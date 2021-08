Green pass, come recuperare (da soli) il codice Authcode

Da qualche giorno è attiva la procedura per recuperare l' authcode in autonomia e di conseguenza il proprio green pass. Ecco come fare.

Coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 e quindi hanno ottenuto il green pass , di solito ricevono una comunicazione tramite sms o email. Ma cosa succede se la comunicazione non arriva o se si smarriscono sms o email?

Green pass, come recuperare l'authcode in autonomia

A spiegare la procedura è stato il ministero della Salute: "È ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la certificazione verde Covid-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'sms o l'email, recuperare l''authcode' in autonomia".

Per farlo basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo:

il codice fiscale;

le ultime 8 cifre della tessera sanitaria;

la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l'authcode si potrà scaricare la certificazione dallo stesso sito con Tessera sanitaria o con l'applicazione Immuni.

Green pass anche per gli iscritti AIRE

Un'altra novità riguarda i cittadini italiani iscritti all'AIRE e i dipendenti delle istituzioni dell'Ue, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico: per la Certificazione dal portale DGC si usa la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, attiva sempre dal 30 luglio: si inserisce il codice fiscale o l’identificativo assegnato per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima somministrazione, senza necessità di authcode.

Green pass, come ottenerlo

Il green pass o certificazione verde, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Ricordiamo che il codice QR associato al green pass accerta che una persona è stata vaccinata contro il Covid, oppure ha ottenuto un risultato negativo al tampone o ancora è guarita dal Covid.

Si può ottenere attraverso vari canali:

attraverso l 'identità digitale : dopo essersi autenticati con le credenziali SPID o CIE, si può acquisire la Certificazione verde COVID–19 tramite il sito dedicato del governo.

: dopo essersi autenticati con le credenziali SPID o CIE, si può acquisire la Certificazione verde COVID–19 tramite il sito dedicato del governo. con Tessera Sanitaria o documento di identità : con la tessera sanitaria basta inserire le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, si può inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.

Se non si possiede la Tessera Sanitaria, in quanto non si è iscritto al SSN, bisogna inserire: il tipo e numero di documento che fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, si può inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che comunicati in sede di prestazione sanitaria;

: con la tessera sanitaria basta inserire le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, si può inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria. Se non si possiede la Tessera Sanitaria, in quanto non si è iscritto al SSN, bisogna inserire: il tipo e numero di documento che fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, si può inserire il ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che comunicati in sede di prestazione sanitaria; tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico : si può acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella tua Regione di assistenza. La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF);

: si può acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella tua Regione di assistenza. La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF); tramite App Immuni, attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP. Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 bisogna inserire: le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline;

attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP. Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 bisogna inserire: le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG). In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline; tramite App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la piattaforma nazionale rilascerà un nuovo certificato;

ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la piattaforma nazionale rilascerà un nuovo certificato; con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie: il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la Certificazione verde COVID-19 del richiedente se in possesso di codice fiscale e dati della Tessera Sanitaria. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Green pass, dove chiedere informazioni in caso di problemi

Per assistenza tecnica potete sempre chiamare il Call center 800 91 24 91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere a cittadini@dgc.gov.it. Nel testo della mail vanno indicati il codice fiscale del detentore del green pass, la data di avvenuta vaccinazione o quella in cui si è ricevuto il tampone negativo. Vale anche per chi ha il risultato del primo tampone dopo essere guarito dal Covid-19.

Per informazioni su aspetti sanitari potete chiamare il numero di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.