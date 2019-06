Gioco online: tutti i tipi di bonus

editato in: da

Con la deregolamentazione e la progressiva liberalizzazione del mercato, sono sempre di più le persone che si avvicinano al mondo del gioco online.

Purtroppo, non tutti sono a conoscenza dei nuovi regolamenti che governano il settore e possono commettere alcuni errori da principianti. Prima di iscriversi è dunque necessario conoscere gli aspetti legislativi e studiare il funzionamento delle piattaforme presenti sulla Rete, con un occhio di riguardo per le varie promozioni proposte dai vari gestori.

Prima di iniziare, però, un consiglio per evitare di incappare in qualche truffa online. Quando decidete di iscrivervi su un sito di casinò online o di scommesse online controllate che abbia una regolare licenza AAMS, ovvero quella rilasciata dai Monopoli di Sato. Giocare online su una piattaforma sicura è una garanzia per l’utente. Ma non solo. Bisogna essere anche conoscere i propri limiti finanziari e gestire correttamente il bankroll, ossia i soldi che si hanno a disposizione.

Grazie ai bonus offerti dalle varie piattaforme, ad esempio, è possibile avere del credito gratuito da utilizzare nel gioco online che si preferisce: scommesse sportive, poker, casinò online e altri.

I bonus per giocare online

Il modo più saggio per gestire i soldi che si hanno a disposizione per giocare online è controllare i bonus benvenuto e le promozioni dei vari operatori del settore. Solitamente i bonus sono di due tipologie:

Bonus di benvenuto. Sono delle promozioni riservati agli utenti che stanno creando il loro primo account sulla piattaforma e variano a seconda del gioco e del gestore del sito

Sfruttando al meglio le promozioni delle piattaforme di gioco online è possibile avere sempre sotto controllo quanto si spende per il gioco online e non commettere errori nella gestione del bankroll.

Con i bonus di benvenuto, ad esempio, si riceverà del credito gratuito (dei soldi) da utilizzare come si preferisce. Come detto, potranno essere utilizzati per delle scommesse su eventi sportivi; per delle partite di poker online; per giocare con le slot machines del casinò o negli altri giochi presenti sulla piattaforma. La gran parte dei player di settore offre bonus che variano a seconda del gioco cui ci si iscrive.

Con Snai, ad esempio, al momento dell’iscrizione sulla piattaforma si potranno ricevere 15 euro free: 5 per provare le scommesse, 5 per giocare con il casinò blu e 5 euro per le slot machines online verdi. In alternativa, si potranno avere 5 euro gratis più il 100% del primo deposito (fino a un massimo di 300 euro) da spendere in scommesse sportive. Il bonus registrazione sale fino a 1.000 euro nel caso in cui la cifra viene impiegata per i giochi del casinò online blu.

Il bonus iscrizione di Lottomatica, invece, consiste nel raddoppio del primo deposito fino a un massimo di 50 euro (se si versano 10 euro, se ne avranno altri 10 gratis; se il versamento è di 30 euro il bonus sarà di 30 euro, e così via). Registrandosi alla sezione Casino, invece, si riceveranno 20 euro subito, più il 200% della prima ricarica fino a un massimo di 200 euro. Il bonus benvenuto poker consente di accumulare fino a 950 euro gratis grazie a un sistema di accumulo punti che vengono assegnati in base alle partite giocate al tavolo verde.

Molto simile anche il funzionamento dei bonus iscrizione di Betfair. Iscrivendosi al casino online si riceverà un bonus benvenuto senza deposito di 25 euro, al quale è possibile sommare un secondo bonus fino a 1.000 euro a seconda delle partite che si giocheranno nei primi giorni di attività. Iscrivendosi alla piattaforma scommesse sportive, invece, avrai un bonus equivalente al 100% della prima ricarica (fino a un massimo di 20 euro) più una quota supplementare di massimo 100 euro da sbloccare nel corso delle settimane successive.

Gioca responsabilmente

L’aspetto cui dedicare maggiore importanza quando si decide di iscriversi su una piattaforma per il gioco online è la responsabilità: non bisogna mai lasciarsi prendere la mano, né iniziare a giocare somme al di sopra delle proprie possibilità. Per questo è sempre consigliabile leggere attentamente il regolamento del portale e le condizioni di gioco. In questo modo si potranno conoscere le probabilità di vincita, il funzionamento dei vari giochi ed eventuali clausole del contratto che si sottoscrive al momento dell’iscrizione. Altro consiglio da seguire: controllare le promozioni offerte dai siti di gioco online, così da gestire al meglio i soldi che si hanno a disposizione.