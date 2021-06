Gestire la comunicazione in tempi di crisi: il libro

editato in: da

Si chiama ‘Crisis Therapy. Saper gestire la comunicazione in tempi di crisi‘, ed è una approfondita analisi – a metà strada tra il saggio e il manuale – sulle capacità di gestione di una situazioni di crisi sul piano della comunicazione. Crisi nel senso più esteso del termine: di governo, aziendale, diplomatica e perfino… matrimoniale.

Il libro

Il libro parte dall’analisi di diverse crisi, più o meno famose. Il lettore ci troverà quelle ormai stra note come i motori diesel della Volkswagen o le famiglie tradizionali Barilla, ma anche tante altre molto curiose, come quella della caramella americana Ayds, famosissima negli USA fino agli anni ’80, quando poi cadde in disgrazia per la sfortunata assonanza fra il suo brand e la malattia che tutti conosciamo. Si parla anche di Birra Corona, Crocs, Germanwings e molto altro inclusi Telemike e Non è la Rai! Ovviamente un focus particolare è dedicato anche a come fare per non finire vittima degli stessi errori o come imparare dalle eccellenze.

Si passano al setaccio errori e azioni corrette, ma soprattutto si offrono gli strumenti teorici e pratici per affrontare la crisi al meglio e comunicare in modo professionale anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.

Perché, se c’è una cosa di cui è sicuro l’autore, è che la crisi è inevitabile che arrivi, prima o poi. Ed è molto raro che passi inosservata.

E per reagire alla crisi e uscirne con successo è necessario rispondere pronta¬mente e in maniera pertinente. Quindi bisogna essere preparati.

L’autore

Andrea Polo, classe 1975, ha lavorato negli uffici comunicazione di importanti aziende nazionali ed internazionali come Giunti editore, eBay (per il quale è stato il primo assunto in Italia), My Space ed Immobiliare.it. Oggi guida l’ufficio relazioni esterne di Facile.it.

È guest teacher in molti corsi universitari e master tra cui quello dell’Università di Siena, ateneo dove si è laureato in Comunicazione Istituzionale e di Impresa, con il massimo dei voti, nel 1998. Le campagne di relazioni pubbliche e crisis management che ha creato e diretto hanno ottenuto molti premi nazionali ed internazionali fra cui ben nove European Excellence Award.

Dove trovarlo

“Crisis Therapy” è in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore a partire da venerdì 28 maggio a € 12,90, oltre al prezzo del quotidiano, e in libreria da giovedì 3 giugno a € 14,90.