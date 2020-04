Voli cancellati, rischio beffa per i viaggiatori: solo voucher?

La beffa sembra essere sempre più vicina, per i milioni di passeggeri costretti a rinunciare ai loro viaggi a causa del Coronavirus. Con le compagnie aeree impossibilitate a volare per la chiusura dei confini nazionali e le nuove norme di distanziamento sociale, moltissimi europei sono stati costretti a rinunciare a viaggi programmati da tempo, sia di lavoro sia di svago. E, stando ad alcune novità che arrivano da Bruxelles, potrebbero essere "forzati" a rinunciare al rimborso del biglietto aereo come invece previsto dal regolamento ora vigente.