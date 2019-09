Università, 7 Paesi dove è gratuita e accessibile a tutti

Continuano a crescere le tasse universitarie in Italia. Nonostante la gran parte degli istituti accademici sia pubblico, gli studenti iscritti sono chiamati a pagare delle tasse di iscrizione e frequenza piuttosto elevate. Come rilevato dall'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico),, trasformando il nostro Paese nel terzo più caro d'Europa dopo Olanda e Regno Unito. All'altro capo della classifica, invece,, ma nella gran parte dei casi anche sovvenzionati dallo Stato.